Gradonačelnik ne želi objaviti listu, ali do nje je došla 'Slobodna'! Šokirani poljoprivrednici ne mogu vjerovati koliko su novca dobili

Kad su svi mislili da je to bauk, u cijelu priču uključila se i Slobodna Dalmacija. I znate li za koliko smo dobili popis šteta? Za dva dana!

Ljubazna službenica Ureda za odnose s javnošću Ministarstva poljoprivrede, s čuđenjem nas je slušala kad smo joj rekli razloge na što se poziva Grad Vrgorac. Istaknula je kako to nije nikakav tajni dokument, te da ćemo popis dobiti u najkraćem mogućem roku. I, evo popis je tu.

Sličan popis već je u Vrgorcu "iscurio" na društvene mreže, a kad su ga neki poljoprivrednici vidjeli, ostali su šokirani.

Ne smiruju se strasti u Vrgorcu zbog načina raspodjele novca za štete od elementarnih nepogoda. Podsjetimo, Grad Vrgorac dobio je simboličnih 1,2 milijuna kuna od Ministarstva poljoprivrede za štete nastale od prošlogodišnjeg travanjskog mraza, a štete su procijenjene na oko 23 milijuna kuna. Taj novac podijeljen je na 357 poljoprivrednika koji su podnijeli zahtjev za odštetu.



Međutim, problem je nastao zbog podjele novca. Jedan dio poljoprivrednika koji su najviše stradali ogorčen je, proljetni mraz im je sve odnio, a nisu dobili odštetu koju su, po njihovu mišljenju, trebali dobiti. Zbog toga traže javnu objavu svih podataka, no Grad Vrgorac zasad to ne želi učiniti.



Gradonačelnik Ante Pranić navodi kako svi mogu doći u gradsku upravu i pogledati sve što ih zanima. Bivši gradonačelnik Rudolf Grljušić (HDZ) kaže da Grad Vrgorac mora to objaviti.



– Slažemo se da su naknade za štetu skromne, ali u čitavoj priči je očito sporna njihova raspodjela. Gradonačelnik Ante Pranić, nakon javnog traženja dijela poljoprivrednika, odbija objaviti listu, što je indikativno, pravdajući se zaštitom osobnih podataka. Kontaktirali smo Agenciju za zaštitu osobnih podataka i rečeno je da Grad Vrgorac mora javno objaviti sporni popis. Znači, sve s imenom i prezimenom i iznosima nepovratnih državnih naknada, i to prema Zakonu o pravu na pristup informacijama jer je to javni interes. Gradonačelnik krši zakon. Na skoroj sjednici Gradskog vijeća predložit ćemo točku dnevnog reda kako bismo transparentno raspravljali o problemu – kazao nam je Grljušić.