Dvije godine zaredom proljetni mraz zavio je vrgoračke poljoprivrednike u crno, prema nekim procjenama u dvije godine štete na poljoprivrednim kulturama bile su između 45 i 50 milijuna kuna.



Poljoprivrednici su dobili simboličnu odštetu, ove godine 357 poljoprivrednika prijavilo je oko 23 milijuna kuna šteta, a dobili su 1,2 milijuna kuna od Ministarstva poljoprivrede. Naravno da nitko nije zadovoljan, svi bi voljeli da mraza nije bilo i da su svoje jagode, jabuke, breskve i grožđe mogli prodati.



Ovih dana pritužbe stižu sa svih strana na rad Gradskog povjerenstva za procjene šteta, jedan dio poljoprivrednika nije zadovoljan transparentnošću tog tijela, a drugi kako u povjerenstvu nisu bili uključeni ljudi iz sela gdje su štete bile 100-postotne.



- Dobili smo nešto novca, no nismo zadovoljni. Evo, da vam kažem svoj primjer - 2015. godine ubrao sam 50 tona jabuka, prošle i ove godine ništa. Da vam ne govorim o jagodama. Posebno me boli što nitko iz Podprologa ili Oraha nije bio uključen u rad Gradskog povjerenstva za procjenu štete, sela gdje je mraz odnio sve. Ja znam da politika bira to tijelo, ma što nisu stavili sve SDP-ovce, ne moraju bit HDZ-ovci, samo neka netko bude iz Podprologa ili Oraha.



- No, nema nitko za to razumijevanje, oni su koristili naše slike iz Podprologa kako bi proglasili elementarnu nepogodu i dobili nešto novca, a sad to dijele onima gdje nije bilo toliko leda. To je sramota, neki se ne bi trebali žaliti, dobili su više nego što su trebali. Leda nije toliko bilo u Jezeru, a mislim da su bolje prošli nego poljoprivrednici iz Rastoka - s dosta gorčine kazao nam je Tomislav Govorko iz Podprologa.



S drugu stranu Ilića brda, u Dusini nisu zadovoljni transparentnošću i obilaskom terena, navode kako se to sad vidi najbolje na isplatama odšteta.



- Na 3000 trsova vinove loze nisam imao ni kilograma grožđa, stradalo mi je 6000-7000 sadnica jagoda i oko 150 voćaka. Znate koliko sam dobio za to? Sveukupno 2600 kuna. Članovi Gradskog povjerenstva za procjenu šteta nisu došli ni blizu mojih parcela niti obilazili teren, nego po svojim procjenama pisali na kraju postotke štete. Tražim od Grada Vrgorca da na svojim web-stranicama objavi isplatu svih odštetnih zahtjeva, ako se već kunu da su transparentni neka to pokažu. Imam informacije da su pojedini članovi tog povjerenstva za procjenu šteta sebi podigli odštetne zahtjeve, a led im je odnio kao meni ili manje. Međutim, dobili su nekoliko tisuća kuna više - istaknuo je Joze Rakušić iz Dusine (na slici ispod).

Jedan do članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta, Davor Barbir iz Draževitića objašnjava nam kako je to prilično nezahvalan posao, te da su radili najbolje što su mogli.



- Prošle godine četiri dana smo obilazili teren po Jezeru, slomili se i nitko nam nije to platio. To je sve na volonterskoj bazi, mi nismo sudski vještaci koji su školovani za procjenu šteta, ali trudimo se to kvalitetno napraviti. Nezahvalan vam je to posao. Grad Vrgorac imenuje ovo tijelo od različitih članova političkih stranaka, imamo i školovane agronome.



- Ove godine kako ne bi hodali po terenu, rekli smo ljudima da sami prijave svoje štete i koliko je na njima bilo šteta u postocima. Imamo negdje oko 35 odštetnih zahtjeva gdje nije ništa priznato kao šteta, na to ćemo se žaliti. Nisam ni ja bio zadovoljan radom nekih prije povjerenstava kad se u kafićima procjenjivala šteta - poručio je Barbir.