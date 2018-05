Sljedeći vikend očekuje se vrhunac berbe vrgoračkih jagoda. Uzgajivači muku muče s radnom snagom, odnosno beračima koje su ove godine spremni i izdašnije platiti, no zato voće ne misle prodavati u bescijenje...



Mate Mihaljević, vlasnik tvrtke "Lm Commerce", najvećeg proizvođača jagoda u Vrgorcu, kaže kako je sve ispod 16 kuna po kilogramu "nerealno". Pitanje je hoće li uspjeti postići tu cijenu, budući da se kupcima već tjednima po trgovačkim lancima nude španjolske jagode za devet kuna (u pakiranju od pola kilograma op.a.), doduše, u akcijskoj prodaji.



- Imamo saznanja da je prije nekoliko dana u Hrvatsku ušlo deset šlepera s uvoznim jagodama. Toliki uvoz ruši, naravno, cijenu domaćeg proizvoda. Potrošači bi morali biti svjesni da sat i pol vremena od branja vrgoračka jagoda može biti, primjerice, na splitskoj tržnici, dok se ona u Španjolskoj bere zelena i mora se poprilično istretirati da bi "balzamirana" stigla na police trgovine.



- Prije neki dan je i nama u pogon stigao fitosanitarni inspektor i naše jagode analizirao na čak 650 tvari. Svaki je nalaz bio uredan... Zato nas ljuti što se po novinama stalno piše da je jagoda najzagađenija pesticidima. Za uvoznu ne znam, a vrgoračka sigurno nije - govori Mate Mihaljević, koji s ocem Lujom godišnje proizvede 40 tona jagoda.



Truju li se Hrvati jedući prve jagode, znat ćemo vrlo skoro. Iz Ministarstva poljoprivrede obavještavaju kako je u tijeku ciljana akcija u kojoj se, između ostalog, provodi i monitoring ostataka pesticida u voću i povrću na razini primarne proizvodnje.



- Inspektori Ministarstva poljoprivrede dosad su u 2018. godini obavili 11 nadzora na Zelenoj tržnici u kojem su pregledavali prodaju li OPG-ovi svoje vlastite proizvode. Naime, OPG-ovi smiju prodavati samo vlastite proizvode na tržnici, a ako prodaju tuđe proizvode, moraju biti registrirani za djelatnost trgovine. Nakon provedenog nadzora, donesena su dva rješenja o privremenoj zabrani stavljanja na tržište voća i povrća te su podnesena i dva optužna prijedloga protiv nositelja OPG-ova - navode u Ministarstvu i podsjećaju kako rezultati lanjskog nadzora, u okviru kojeg je pregledano 780 kilograma jagoda po svim županijama, nisu bili zabrinjavajući za potrošače.



Naime, tek su u tri slučaja utvrđene nepravilnosti, i to zato što trgovci voćem nisu bili registrirani u upisniku, dok nepravilnosti vezane za kvalitetu i označavanje nisu utvrđene. Osim toga, svi uzeti uzorci jagoda u 2017. godini bili su u skladu s normama o maksimalnim razinama ostataka pesticida u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla.



Inače, Ministarstvo poljoprivrede pesticide u hrani kontrolira u primarnoj proizvodnji, to jest na polju, dok nadzor ostataka pesticida u jagodama na tržištu provodi sanitarna inspekcija Ministarstva zdravstva. Kakvi su rezultati njihovih nadzora, još nismo uspjeli doznati.



U svakom slučaju, onaj tko želi biti 100 posto siguran da ne konzumira jagode tretirane nedozvoljenim preparatima, može kupiti one s oznakom "bio". Ekološka proizvodnja ima, međutim, i svoju cijenu, pa mjerica ovih jagoda težine 250 grama košta 20 kuna, što bi značilo da se za kilogram treba izdvojiti 80 kuna!



Prve vrgoračke jagode u maloprodaji dostižu cijenu od 35 do 40 kuna po kilogramu, zahvaljući maržama prekupaca i trgovaca, dok su uvozne i dvostruko jeftinije.

Ministarstvo: Kontrole potvrdile da OPG-ovci 'švercaju' tuđe proizvode



Sumnje prema kojima OPG-ovci prodaju voće i povrće koje sami nikad ne proizvedu, pokazale su se opravdanima. Naime, iz Ministarstva poljoprivrede izvijestili su nas kako je njihova inspekcija nedavno provela nadzor u velikim trgovačkim centrima na području grada Zagreba, te utvrdila kako su u tri slučaja OPG-ovci "švercali" tuđe proizvode pod imenom svoga gospodarstva, pa su prijavljeni Carinskoj upravi, odnosno Ministarstvu financija.



Inspektori su, osim toga, primili i anonimne prijave da na tržnici u Zaprešiću i Rijeci OPG-ovi prodaju proizvode nabavljene na Zelenoj tržnici ili u velikim trgovačkim lancima, dakle, one koje nisu proizveli na svojim gospodarstvima. Spomenuti su nadzori, doznajemo, u tijeku, a riječka tržnica je pod stalnom kontrolom.