Pomalo kreće sezona berbe jagoda u vrgoračkim poljima, prvi plodovi već se mogu naći na zelenim tržnicama, ali u manjim količinama. Prava berba krenut će za tjedan dana i trajat će ove godine prema procjenama poljoprivrednika do 10. lipnja.



Trenutačno je na vrgoračkom području zasađeno oko 1,2 do 1,5 milijuna sadnica jagoda, a od tog slasnog voća živi od 120 do 150 obitelji. Najveći proizvođač je tvrtka "Lm Commerc" u vlasništvu oca i sina, Luje i Mate Mihaljevića. Oni pored 90.000 sadnica jagoda imaju i 16 hektara jabuka i jedan hektar šljiva. Više desetljeća bave se uzgojem jagoda, a Lujo voli kazati "kako mu je jagoda dio obitelji".



O kvaliteti vrgoračkih jagoda najbolje ocjene daju kupci, a oni se izražavaju u superlativima, ali i nadležne ustanove, kao i Institut za jadranske kulture i melioraciju krša koji je nakon istraživanja potvrdio da je vrgoračka jagoda najbolja!



Ove godine, prema procjenama stručnjaka, ubrat će se između 70 i 80 vagona vrgoračkih jagoda. Problema s plasmanom robe nema, neki kažu da ih ima još toliko kako bi se sve prodalo kolika je potražnja. Proizvođače jagoda već godinama uoči svake sezone muče više-manje isti problemi, uvoz stranih jagoda i igre trgovačkih lanaca oko otkupnih cijena.



- Inspekcije bi tome malo više trebale posvetiti pažnje, posebno provjeravati deklaracije robe. Ne može nam se dogoditi da španjolske jagode prodajemo pod domaće jagode. Mislim da su se u posljednje vrijeme i kupci malo educirali jer su svjesni da početkom četvrtog mjeseca još na tržištu nema vrgoračkih jagoda, a pojedini prodavači ističu natpise kako su to vrgoračke jagode. Naša, vrgoračka jagoda počinje krajem travnja i berba traje, ovisno o vremenskim prilikama, do lipnja ili još desetak dana poslije. Što reći za trgovačke lance? Oni krenu s akcijskim cijenama, u ovom slučaju jagode kad krene berba i tako direktno obaraju otkupnu cijenu – kaže nam Lujo Mihaljević.



Zbog čestih proljetnih mrazova u posljednje vrijeme proizvodnja jagoda prebacila se u plastenike, jer nitko se više ne želi kockati s cjelogodišnjom mukom i trudom. To je dobro iz nekoliko razloga, a jedan od njih je i manje korištenje zaštitnih sredstava.

- Ovlašteni državni laboratoriji uzimaju uzorke svake godine i testiraju ih na 365 tvari i nikad u njima nisu našli nedopuštena sredstva. To vam ja jamčim, a svaki proizvođač vodi i svoj očevidnik kojim tvarima tretira jagode. Tako da smo potpuno sigurni u te stvari - veli mladi inženjer agronomije Mate Mihaljević.



Splitsko-dalmatinska županija zajedno s Gradom Vrgorcem pokrenula je projekt sufinanciranja sadnica jagoda, jednu trećinu subvencionira Županija, drugi dio Grad Vrgorac, a preostali dio poljoprivrednik. To je jedina stvar oko koje su se HDZ i NLM složili posljednjih godina. Poljoprivrednici pozdravljaju taj projekt.



- Dobra stvar, trebalo je to i prije napraviti. Zadržat će se postojeći nasadi, a vjerujemo da će se podići i novi te da će naša mladost ostati na svojoj zemlji kod kuće, a ne bježati vani trbuhom za kruhom - ističe Lujo Mihaljević.



Jagode su rodile, polja su puna, treba obrati 70-80 vagona, a radne snage nedostaje?!



- Imamo problema s tim, mislim da nam u sezoni branja jagoda nedostaje 300-400 ljudi pored domicilnog stanovništva koje je uključeno u berbu. Ove godine dnevnica je 200 kuna, to je za osam sati rada. Mislim, to je po meni pristojna dnevnica, ali berača nedostaje. Kad krene turistička sezona, dio ljudi ode na Makarsko primorje raditi, jer mi smo naslonjeni na turizam i Makarsku. Jedan dio je odselio, otišao vani i problem se pojavio - kazuje Lujo Mihaljević.



Jedno vrijeme zapinjao je organizirani otkup, bili su neki manji problemi, ali to se sad riješilo. U to vrijeme prekupci su svaki dan kružili po poljima, tako da proizvođači jagoda nisu imali glavobolje kome će prodati jagode.



- Ove godine bit će organiziran otkup u Rastoku, vodit će ga jedan zagrebačka tvrtka, a krenut će vjerojatno sljedeći tjedan - zaključio je Lujo Mihaljević.