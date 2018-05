Kreće raspodjela državnih parcela: prednost zakupa povrtlarima i voćarima

Grad Metković uskoro kreće u raspodjelu državnih parcela prema novom Zakonu o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem, koji je sve ovlasti gospodarenja zemljom prebacio u ingerenciju jedinica lokalne uprave. Prioritete kod zakupa imat će povrtlari i voćari, a maksimalno će se moći dobiti dva hektara na rok zakupa od 25 godina.



Tako je Grad oglasio javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a prema tom programu na području Metkovića je 948,7894 hektara državnog zemljišta, od čega je već dano u zakup 101 hektar kroz 61 ugovor, koji su potpisali zakupoprimci s tadašnjom Agencijom za raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem.



Riječ je o podjeli iz 2015. godine, koja je izazvala velike kontroverzije u javnosti jer je pojedinac dobio gotovo polovinu zemljišta predviđenog za zakup.



Podsjetimo, na predjelu Vrbovci pojedinac je dobio 40 hektara državne zemlje na temelju priloženoga gospodarskog programa, premda je već tada bilo svima jasno da neće moći ispoštovati odredbe ugovora o zakupu.



Naime, on je dobio najveći broj bodova jer je naveo da će se baviti ekološkom stakleničkom proizvodnjom, što jednostavno fizički nije moguće na 40 hektara. Zatim je dio tih parcela ustupljen nižerangiranim poljoprivrednicima na listi za zakup, što je izazvalo dodatnu konfuziju na terenu, pa tako ni danas neki zakupoprimci nisu ušli u posjede dobivenog zemljišta.

Tako je prema Programu raspolaganja za zakup ostalo oko 730 hektara (373 hektara na području oko Metkovića i 255 hektara na području oko Vida), no to nisu sve obradive površine, nego u to ulazi i močvarni prostor između Vida i Metkovića.



Istim programom 92 hektara na predjelu Koševo su namijenjena za povrat bivšim vlasnicima na temelju Zakona o povratu imovine oduzete za vrijeme jugoslavensko-komunističke vladavine.



I poljoprivrednici s kojima smo razgovarali smatraju da će lokalna uprava pravičnije dijeliti državno poljoprivredno zemljište jer Agencija u Zagrebu nije uvažavala niti je poznavala specifičnosti lokalnih sredina.



Podsjetimo, zemlja se do sada dijelila po istom kriteriju u primorskoj Hrvatskoj i u Slavoniji, premda svi znaju da jedan hektar zemljišta u Neretvi i Slavoniji nema istu vrijednost. Novi Zakon tako omogućuje gradovima i općinama ograničiti maksimalnu površinu za zakup, kao i prioritete koje će se poljoprivredne kulture uzgajati.



U Metkoviću je tako maksimalna površina za zakup dva hektara, a prioritet će imati povrtlarske kulture i voćarstvo, što je trend razvoja intenzivne poljoprivredne proizvodnje.