Spas je u travarici: otvoren predstečajni postupak nad 'Vinoplodom'

Trgovački sud u Zadru otvorio je ovih dana predstečajni postupak nad šibenskim "Vinoplodom". Za povjerenika u predstečajnom postupku imenovan je Jelenko Lehki, odvjetnik iz Zagreba, a sada slijedi rok od tri tjedna – ili 21 dan – u kojem vjerovnici nadležnoj jedinici Fine mogu prijaviti svoja potraživanja, a onda i rok od 30 dana u kojem će se stečajni dužnik i povjerenik očitovati o svakoj prijavljenoj tražbini, prihvaćaju li je ili osporavaju.



Napokon – kazat će u šibenskoj vinariji, u kojoj su zahtjev za pokretanje predstečajne nagodbe pokrenuli još 27. prosinca prošle godine, shvaćajući da su došli pred zid i da dalje na isti način ne mogu, kazao nam je glavni direktor Damir Lasan, koji je na to mjesto došao prije nepune dvije godine, početkom lipnja 2016.



– Situacija je već tada bila teška, a najveći teret bio nam je dug od 56 milijuna kuna prema Jadranskoj banci. Mi smo ga u protekle dvije godine uspjeli smanjiti na 45 milijuna kuna, a onda kada je banka otišla u sanaciju, taj je dug preuzeo SPV, društvo za sanaciju, koje je osnovao DAB. Drugi dio bio je dug koji se generirao prema državi, odnosno Ministarstvu financija, zbog PDV-a i trošarina, koji je također narastao na 12,5 milijuna kuna, a treći dug prema dobavljačima, koji je koncem prošle godine iznosio oko sedam milijuna – kazao nam je Lasan, ističući kako je sve te obveze bilo nemoguće servisirati iz godišnje realizacije vinarije, koja se kretala od 26 do 30 milijuna kuna.



No, za nesreću, u zahtjevu za pokretanje predstečajnog postupka previdjeli su, veli, jedan spor od svega 4,5 tisuća kuna sa Zavodom za javno zdravstvo, za koji se poslije utvrdilo da je vinarija na njega uložila prigovor, pa je i neosnovan. No, svejedno, u toj je proceduri izgubljeno vrijeme, pa je zahtjev za pokretanje stečajnog postupka došao na dnevni red tek ovih dana, gotovo punih šest mjeseci od pokretanja.



Vinarija je načinila i sudu dostavila i plan restrukturiranja, prema kojem traže da im se obveze prema SPV-u umanje za 70 posto, dok bi ostatak namirili obročnom otplatom u deset godina, uz godišnju kamatu od tri posto. Obveze prema državi umanjile bi im se za polovicu, dok bi drugu polovicu namirili obročnom otplatom u roku od pet godina uz kamatu od 4,5 posto. Istom kamatnom stopom namirili bi u roku od pet godina obveze prema ostalim vjerovnicima u cijelosti, bez umanjenja.



– Ako se ovaj plan usvoji, to nam jamči neograničeno poslovanje u budućnosti, pa i novo zapošljavanje, jer smo broj zaposlenih u zadnje dvije godine sveli s 90 na 63. Nismo nikome davali otkaz, ljudi su imali ili jedan ili oba uvjeta za mirovinu. Razvili smo i čitavu novu paletu likera, jer se naša prodaja ionako već sada temelji 50 posto na jakim alkoholnim pićima. Na vinima je teško ostvariti zaradu, s obzirom na pravu poplavu jeftinih vina na tržištu, ali i u tom pravcu poduzimamo nove aktivnosti, posebno u marketingu i vizualnom oblikovanju, uz pomoć Zdravka Bogdana i Ante Filipovića Grčića, izbacili smo i crnog "Juru". Trudimo se maksimalno – kazao nam je Lasan, koji svoj optimizam, unatoč svemu, ipak najviše gradi na činjenici što tržište još uvijek valorizira brendove šibenskog "Vinoploda".



Ponajprije se to odnosi na travaricu, od koje vinarija najviše zarađuje, jer je od deset prodanih boca ove žestice na hrvatskom tržištu, čak devet one šibenske. To budi i nadu da će šibenski "Vinoplod" ne samo dočekati svoju šezdesetu godišnjicu dogodine, nego i još koju obljetnicu više, optimističan je Lasan.



Bez obzira gdje će je dočekati, na svom sadašnjem mjestu, u Mandalini, ili možda na Podima, s nekim od strateških partnera s kojima se pregovara, i koji bi u vlasničkom portfelju mogao odmijeniti sadašnjih 300-injak malih dioničara.