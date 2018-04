Pčelarima u Dalmaciji kao da nije samo po sebi dovoljno teško, nego im je još trebao i novi nametnik. Taman kad su se prilagodili novim izazovima kao što su promjena klime i sve teže skupljanje meda s dalmatinskog bilja, koje, u žargonu pčelara, sve rjeđe i manje medi, postali su meta tihom, podmuklom i teško uhvatljivom protivniku. Čovjeku. Lopovu.



Da naši pošteni stari koji sada ''oru nebeske njive'' načuju vijest sa Zemlje o sve učestalijim krađama košnica, sigurno bi pomislili da je riječ o nekoj ludoj izmišljotini.



Međutim, istina je, žalosna i bezobrazna, i dok se do prije dvije godine na području Splitsko-dalmatinske županije nije moglo ni čuti da je nekome ukradena košnica s pčelama, lani i ove godine ta je "pojava" sve učestalija, a pčelari su prisiljeni pokraj košnica ugrađivati nadzorne kamere.



Ovu metodu će primijeniti i 49-godišnji Breljanin Dejan Ravlić, član makarske Pčelarske udruge "Kadulja", kojemu su lopovi prije nekoliko dana iz pčelinjaka smještenog u Gornjim Igranima, na predjelu Šošići, ukrali četiri košnice vrijedne najmanje 5000 kuna.



U što se ne ubraja oko 40 kilograma meda koji bi dobio ovog ljeta, po 10 u svakoj od košnica. A kako kilogram meda košta oko 70 kuna, tako se i cifra ''penje'' za još najmanje 3000 kuna.



Novac, međutim, Ravliću nije bitan, bole ga izgubljeni trudi, boli ga muka, rad koji je uložio oko svojih pčela kako bi ih pripremio za ''ispašu'' i lipanjsko ubiranje meda.



Lopovi su mu odnijeli oko 60 okvira pčela u košnicama, od kojih svaka teži 50 kilograma, što znači da su vozila ''teglila'' 200 kilograma ukradenog materijala, ali i dio obiteljske tradicije duge 40 godina.



– Premda sam krađu prijavio makarskim policajcima, koji su uistinu bili susretljivi, sumnjam da će ikada pronaći lopova koji sigurno nije laik u pčelarstvu, nego, nažalost, netko od kolega. Okvire pčela na kojima je već bilo meda može i zapaliti i staviti u svoje košnice i odnijeti bog zna gdje – kaže potreseni Ravlić (na slici ispod).



Želja mu je upozoriti sve pčelare na ovu bizarnu krađu te im preporučiti da bolje nadgledaju svoje košnice.

– Već sam naručio GPS lokatore koje ću staviti u svaku od 100 košnica, koliko ih imam u Brelima, Žlibini i Šošićima, a blizu njih ću postaviti i lovačke kamere jer mi nema drukčijeg načina zaštite. Pokrenuo sam i privatnu istragu, a lopovima bi bilo bolje da ostave poruku gdje su mi košnice, jer se neće dobro provesti ni sa mnom ni s pčelama – kaže Ravlić, koji je već lani pokraj košnica u Šošićima pronašao pčelinji nož – dlijeto i dvije prevrnute male košnice.



Mislio je da je slučajnost, nije se puno obazirao na neobične pojave, dok se nije dogodio najnoviji slučaj.



Članovi "Kadulje" suočili su se s krađama pčelinjih zajednica i lani, kad je predsjedniku udruge Jošku Šabiću na području sela Dobrinča u biokovskom zaleđu ukradena jedna košnica vrijedna 1000 kuna. Krađa je tada prijavljena PP Imotski, a Šabić je u razgovoru s povjerenikom za pčelarstvo doznao da je još dvojici pčelara na istom području u isto vrijeme ukradeno nekoliko košnica.



– Sve ovo upućuje nas na to da se lopovi dobro razumiju u pčelarstvo, a u našim krugovima sve se češće čuje i tvrdnja da se radi upravo o pčelarima koji potkradaju svoje kolege. Ovo, naime, nije lagan zanat, a samo za procjenu snage pčelinjeg društva potrebno je pet do šest godina, uz uvjet da je pčelar imao starije kolege koji će mu prvih godina objašnjavati sve što treba raditi – veli Šabić.



Napominje da se broj pčelara u Hrvatskoj u posljednje četiri godine udvostručio, i to zbog nezaposlenosti, pa se većina novih kolega bez pravilnog obrazovanja upustila u posao očekujući prihode od meda, a zbog neznanja im pčele ugibaju u zimskom periodu.



Zato se i javlja potražnja za obnovom pčelinjeg fonda, pri čemu ne kupuju svi rojeve, nego ih neki sami stvaraju razdvajanjem pčela iz svojih zajednica u pčelinjaku.



– S obzirom na to da nema dovoljnog broja proizvođača rojeva, dolazi do povećane potražnje koju, izgleda, zadovoljavaju oni koji potkradaju nas pčelare. Trenutačno je u Hrvatskoj lopovluk narastao do te mjere da se kradu cijeli pčelinjaci sa po 20 do 50 košnica, a u istočnoj Hrvatskoj ne prezaju ni od krađe kamiona s pčelama, što je najstarijim pčelarima nezamislivo – kaže Šabić.