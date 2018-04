Berači šparoga, oprez! Kazne za ilegalne prodavače su 'paprene'

Mnogi koji beru šparoge ne znaju da je za berbu na zemljištima kojima gospodare Hrvatske šume potrebno imati godišnju dozvolu.



Donedavno je ona za osobne potrebe stajala i do 200 kuna, ali od veljače je taj pravilnik promijenjen. Branje šumskih plodova za osobne potrebe je besplatno, javlja Dnevnik.hr.



Ako želite brati šparoge, morate Hrvatskim šumama poslati e-mail, a evo i kolika je dozvoljena dnevna količina



No, nije besplatno za one koji šparoge prodaju na tržnicama. Po svakom ubranom kilogramu Hrvatskim šumama trebaju platiti 20 kuna nakon što s njima sklope ugovor, a kazne za ilegalne berače kreću se od tisuću do sedam tisuća kuna.



Dozvole su bile obvezne i lani, ali Šumarska inspekcija nije imala niti jednu prijavu, niti je podnijela ijedan optužni prijedlog. Ili je ilegalce u Hrvatskoj nemoguće otkriti, ili su naši berači doista savjesni.



