Toplo vrijeme izvuklo 'kuke': ni stariji stanovnici ne sjećaju se da ih je itko brao u siječnju

Prije šest godina stanovnici Vrgoračke krajine u veljači čistili su najveći snijeg u posljednjih nekoliko desetljeća koji je zameo brojna sela. Visina bijelog pokrivača tada se kretala i oko metar i pol i više u zapusima. Gotovo mjesec dana trajala je borba s ledom i snijegom.



Prošle godine u siječnju živa u termometru desetak dana spuštala se i do -13 Celzijevih stupnjeva, popucala su brojna vodomjerila. Ove godine na prijelazu iz siječnja u veljaču beru se kuke, vjesnici proljeća koji inače dospijevaju sredinom ožujka, što ne pamte ni najstariji stanovnici.



Mijenja li se klima ili se priroda poigrava s nama s vremena na vrijeme, najbolje možete vidjeti na ovim primjerima. Kuke su inače samonikle biljke koje se od šparoga razlikuju po obliku i okusu, a u velikom dijelu Dalmacije i Hercegovine one su delicija, neki im prepisuju i antitoksična svojstva.



No, ne mogu se pronaći prije sredine ožujka i gotovo mjesec dana kad krene berba svi u njima uživaju, a i cijene su im prilično visoke na tržnicama.



Mali rukovet kuka ubrali su ovih dana dva prijatelja Ante Dragičević i Nikica Radonić.



- Pilili smo drva u Nikice ispod kuće u Banji i bezveze smo bacili malo pogled, kad tamo - kuke. Toplo vrijeme i proljetne temperature do 15 Celzijevih stupnjeva "izvukle" su ih na površinu. Na tom predjelu, u Gaju, one se najranije pojave početkom ožujka. Pričali smo o tome i s 90-godišnjim Drinkom Radonićem, on kaže da ne pamti da je kuke netko ubrao u siječnju - kazao nam je Ante Dragičević.



O ovom zanimljivom slučaju razgovarali smo i s poznatim agronomom mr. sc. Dankom Tolićem.



- Ne možemo na osnovi tog primjera donositi zaključke kakva će sezona biti: ranija ili kasnija?! Izuzeci nisu pravilo, za deset dana može pasti veliki snijeg kao prije nekoliko godina. Meni su prije nekoliko dana poljoprivrednici poslali slike breskvi u cvatu, ali ta vrsta u nas je jako malo zastupljena, može se reći 0,5 posto. Poznata mi je ta mikrolokacija gdje su pronašli kuke, tlo je bogato humusom, okrenuto suncu, i to je uz ove temperature bio razlog da one ranije krenu.



- Međutim, da se nešto događa s klimom, događa se. Prošlih dana imali smo slučaj, da je kopno (unutrašnjost Hrvatske) za dva stupnja toplije od Dalmatinske zagore, što je neuobičajeno za ovo doba godine. Moram istaknuti da često putujem u Zagreb ali ne vidim više toliko snijega u Lici kao nekad - istaknuo je Tolić.