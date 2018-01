Valja priznati: na zadnji dan godine Vlada je odrišila kesu za sanaciju nepogoda (svih mogućih) koje su protekle sezone pogodile Hrvatsku, a riječ je o požarima, poplavama, sušama i krupi.



Među 99,5 milijuna kuna pomoći našla su se i dalmatinska mjesta, a najviše su dobili Nin (8 milijuna) i Opuzen (7,2 milijuna), no oko nam je zapelo za začelje liste. Tamo su se našle općine Pakoštane i Šestanovac, koje su, prva za poplave, druga za požare, dobile 171, odnosno 436 kuna! Bez dodatnih nula. S time se možda može platiti slabija i bolja marenda za nekoliko vatrogasaca, a sanirati se ne može ništa.



Pakoštane, srećom, dobro su prošle tijekom rujanskih poplava koje su potopile Nin i okolicu, pa će s oko 100 tisuća kuna koje im je već ranije odobrila Zadarska županija pokriti štete od poplava koje su razlokale šumske puteve.



– Mi smo na rubnom području i nismo bili toliko zahvaćeni bujicama. Trebamo biti solidarni i držim kako je najvažnije da pomoć otiđe tamo gdje je bilo najteže, u ninski kraj i na otoke, posebno Dugi otok, koji su ozbiljno stradali. Već smo dosad dobili tridesetak tisuća kuna, a budući da imamo ugovor s Hrvatskom vojskom sami ćemo sanirati štetu – objasnio nam je pakoštanski načelnik Milivoj Kurtov.

A jedan od najopakijih šumskih požara ovoga ljeta, sredinom srpnja poharao je šestanovačku općinu, gdje je počevši od Prpuše pa u širinu na sve strane izgorjelo oko 900 hektara borove šume, niskog raslinja i makije, kao i vinogradi, maslinici, voćnjaci. Tako da će, ako ćemo se šaliti, Vladinih 436 kuna dobro doći...



– Ha, ma nije vam to pomoć za saniranje cijelog područja, provjerili smo, to je naknada za jedan izgorjeli maslinik pod nazivom "Jurin dvor". Ukupna šteta od ovogodišnjeg požara računa se u desecima milijuna kuna, a većinom je riječ o borovoj šumi u vlasništvu Hrvatskih šuma, pa treba vidjeti koliko će se za to dobiti. Naravno da nas zanima i sanacija opožarenih obrađenih poljoprivrednih površina, mještanima je pričinjena velika šteta, ali valja pričekati pa vidjeti koliko će za to dobiti – navodi šestanovački načelnik Pave Čikeš.



Što se tiče ostalog dijela iznosa od gotovo sto milijuna kuna, ublažavanju šteta na poljoprivrednim kulturama namijenjeno je 69,6 milijuna kuna, a trebali bi ih dobiti poljoprivrednici čije su kulture oštećene od 50 do 100 posto, s time da iznos ne uključuje štete manje od tisuću ni više od 350 tisuća kuna.



Za saniranje šteta na kućama i građevinskim objektima fizičkih osoba odobreno je 3,8 milijuna, za one na komunalnoj infrastrukturi devet, za sanacije šteta na lokalnim cestama četiri, a županijskim 12,6 milijuna kuna.