Europska građanska inicijativa prikupila je potrebnih milijun potpisa građana Europske unije kojim pozivaju Europsku komisiju da državama članicama predloži zabranu glifosata, kemijskog sredstva koje se koristi za suzbijanje korova u voćnjacima, vinogradima i maslinicima, a kod nas je najpoznatiji pod nazivom cidokor.



Kako se pisalo, upotreba glifosata povezana je s porastom kancerogenih bolesti.



Član Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta Davor Škrlec pozdravio je uspjeh europske građanske inicijative i smatra kako je to dobar put da Komisija konačno zabrani ponovnu autorizaciju glifosata na tržištu EU-a, koja istječe krajem ove godine.



– Europska komisija mora staviti zdravlje građana na prvo mjesto, zabraniti glifosat i poljoprivrednicima u Europskoj uniji dati na raspolaganje pesticide niskog rizika. Zeleni u Europskom parlamentu već dulje vrijeme provode kampanju protiv glifosata zato što on predstavlja niz prijetnji ljudskom zdravlju, biljkama i životinjama – rekao je Škrlec.



Pročišćene verzije



Sada kad je građanska inicijativa protiv glifosata prikupila milijun potpisa građana diljem EU-a, Komisija će pažljivo ispitati inicijativu i u roku od tri mjeseca sastat će se s organizatorima kako bi detaljno objasnili pitanja potaknuta inicijativom, rekao je Škrlec.



Nakon kampanje u EU-u i Hrvatskoj o štetnosti herbicida na bazi glifosata, situacija je trenutno riješena da su se na tržištu pojavile nove pročišćene verzije sredstava na bazi gifosata bez štetnih dodataka (koformulant polietoksilirani lojev amin) zbog kojih je i pokrenuta kampanja protiv primjene glifosata u Europskoj uniji.



To su Cidokor plus, Ouragan System 4, Boom Effect a najnoviji je Glifokor 360 TF, čiji je distributer za Hrvatsku "Poljopromet Metković".



Kako doznajemo, proizvod je registriran u veljači i može se regularno nabaviti u poljoljekarnama. Tako su dalmatinski poljoprivrednici odahnuli jer su dobili dopušteno sredstvo za suzbijanje korova. Naime, intenzivna poljoprivredna proizvodnja nezamisliva je bez sredstava za suzbijanje korova.



Posebno je teško obraditi zemlju ispod stabla jer time povećavate troškove proizvodnje. Koliko bi radnih sati trebalo da se ručno čupa trava ispod svakog stabla, mandarina, pitali su se neretvanski voćari.



Zato sredstvo Glifokor upotrebljavaju i Španjolci i Izraelci jer je s obzirom na kemijski sastav ekološki prihvatljiv i bez mogućih štetnih djelovanja na ljudsko zdravlje.