Nije svako zlo za zlo: nadolazeće niske temperature uništit će maslinovu muhu

agrume zaštitite mrežom

Nije svako zlo za zlo, pa će niske temperature, ispod minus pet Celzijevih stupnjeva, uništiti kukuljice maslinove muhe koje se u zimskom periodu nalaze u tlu, na dubini od 3 do 5 centimetara.



Općenito će zahladnjenje koje stiže uništititi određeni broj štetnika na poljoprivrednim kulturama, ali može, dakako, nanijeti i štetu.



Naročito bi, kaže nam agronom mr. sc. Marijan Tomac, mogli nastradati agrumi, naugroženiji su grejp, potom naranča, limun pa mandarina. Grejpu na minus četiri stupnja opada lišće, a na minus šest puca kora.



Stoga bi agrume trebalo zaštititi, na krošnje staviti agrilnu mrežu, a oko debla omotati slamu.



Kumkvat može podnijeti do minus petnaest, kivi i do minus dvadeset stupnjeva, pa za njih vjerojatno ne treba brinuti, a povrće se također može pokušati zaštititi agrilnom mrežom koja podiže temperaturu do dva stupnja.



Treba napomenuti da, ako padne ledena kiša, makar je zasad nema u prognozama, i zaledi se na krošnjama, nikako se ne smije dirati i skidati nego pustiti da se prirodno odledi.

Marija Čović