Od vodopija do mladih stabala: evo gdje najčešće griješe neiskusni rezači maslina

Želja mi je kao dugogodišnjem maslinaru opisati najčešće pogreške koje se događaju neiskusnima prilikom obavljanja rezidbe, važnog agrotehničkog zahvata.



Mnogi maslinari pogrešno pristupaju vodopijama tako da ih konstantno skidaju već od proljeća, uvjereni da su one štetne i da će (kako njihov naziv kaže) popiti svu vodu stablu. Radi boljeg razumijevanja ja ću za njih koristiti termin – mladice, jer mi se to čini primjerenije. Ovo je naročito važno kad nam je uzgojni oblik vrlo praktična i česta kotlasta krošnja.



Skidanjem mladica koje izbijaju na debljem dijelu grane rodna grana sve se više udaljava od centra, a samim time dobivamo previše drva, koje je također potrošač vode, dok je rodni potencijal grane sve slabiji. Ne kažem da je nepotrebno skidati mladice, ali to treba raditi selektivno. Prilikom skidanja treba voditi računa kako je ta mladica buduća rodna grana te najprikladnije ostavljati radi skraćivanja krošnje.



Isto tako, to je posao koji se planira na više godina. Mladica će se brže razviti ako je ispred nje rodna grana koja vuče sokove, pa ju treba potpuno odrezati kad se mladica dovoljno razvije da je može zamijeniti.



Rezom unatrag postižemo konstantno pomlađivanje rodne grane i smanjivanje krošnje što bliže centru, što pozitivno utječe na učinkovitost svih radova.



Pomlađena grana, naravno, daje više uroda. Pozitivna strana ovakva pristupa je i to što je tlo ispod stabla u sjeni, te je jako važno za očuvanje vlage u tlu za ljetnih mjeseci.



Radikalna rezidba



Previše jaka rezidba je također česta pogreška. Nije loše svakih nekoliko godina maslinu jako porezati radi obnove. Međutim, ako to radimo redovito, postižemo suprotno i stablo se iscrpljuje u nastojanju da obnovi lisnu masu. S vremenom stagnira korijenov sustav i rodni potencijal pada.



Rezidba treba biti kompromis između mogućnosti korijena da hrani krošnju i njezine veličine. Već spomenute mladice kazat će da li radimo pravilno ili pogrešno. Ako ih je previše, treba rezati umjerenije, a ako ih nema, očito je da je krošnja prevelika ili imamo previše drva.



Obnova starih oblica



Stare oblice obično imaju previše drva, pa ih je dobro obnoviti iz panja. Ovo se također odnosi i na stabla stradala u požaru. Često griješimo jer tada ostavljamo previše mladica. Dok su manje čini se da ima mjesta, ali kad narastu nastane gužva i dobijemo "metle" umjesto rodnih grana punih lišća.



I ja sam svojevremeno radio takve pogreške i znam da ih nije baš jednostavno kasnije ispravljati. Idealno bi bilo ostavljati tri do četiri mladice oko velikoga starog panja ili još manje ako se radi o obnovi mlađeg stabla.



Želim napomenuti da sam vidio nevjerojatno velika i moćna stabla obnovljena sa samo dvije mladice, iako se radilo o ogromnom starom panju. Da bi zadržali kontinuitet rodnosti, dobro je pustiti mladice dok stara grana još daje rod. Međutim, ne smijemo dopustiti da jedno smeta drugome, što se često događa. Staru granu treba odrezati čim vidimo da oduzima prostor mladici.



Pogreške kod rezidbe mladih stabala



I na kraju, spomenut ću česte pogreške koje nastaju rezidbom mladih stabala koja još nisu na rodu. Želeći ih zaštititi od nedostatka vlage, maslinari prejako režu mlada stabla vjerujući da su tako manje opterećena. To je potpuno pogrešno. Krošnja na mladim stablima treba biti gusta.



Više lišća znači više hranjivih tvari koje u jesen stižu u korijen, što rezultira boljim razvojem korijenova sustava. Jači i razvijeniji korijen stvorit će u vegetativnom razdoblju jaču krošnju, pa će mlada stabla puno brže rasti i prije dolaziti na rod. Dolaskom stabla na rod način rezidbe se mijenja i prilagođava novim uvjetima.