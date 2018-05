Maslinovo ulje NAI 3.3, proizvedeno u masliniku splitsko-žmanskih maslinara Nives i Gorana Morovića, osvojilo ja čak tri zlatne medalje za dva uzorka na elitnoj smotri maslinovih ulja Monocultivare Olive Oil Italia, a Morovići su preuzeli svoje zlatne medalje i predstavili svoju maslinik, proizvodnju i projekte na završnoj svečanosti ovogodišnjeg izdanja MOO-a prošloga vikenda.



Na milanskoj smotri ocjenjuju se jedino monosortna ekstradjevičanska ulja te sudjeluju proizvođači kojima je minimalna godišnja proizvodnja 2000 litara. Zato MOO nije masovna, nego elitna manifestacija na koju dolaze "ozbiljni" maslinari i uljari iz Italije, Španjolske, Turske, Grčke i Portugala, te Slovenije i Hrvatske, koje su ove godine imale po jednog predstavnika.



Završni dan smotre nije feštarski šušur, kako je to kod nas, nego se svodi na stručna predavanja, predstavljanje maslinara i kušavanje najboljih ulja.



U jakoj i ozbiljnoj konkurenciji, ulje NAI 3.3. osvojilo je zlato u kategoriji ulja proizvedenog u ekološkom i nenavodnjavanom uzgoju maslina, zatim u kategoriji navodnjavanog uzgoja, a isto ulje je dobilo i zlato za najbolji dizajn pakovine. U oba slučaja Morovići su poslali ulje od sorte coratino.



Monocultivare Olive Oil ima svoju talijansku i španjosku verziju, a završna svečanost za Španjolsku i ulja iz zapadnih maslinarskih zemalja održat će se u Cordobi za dva tjedna.



Ovu je manifestaciju i njihove ocjenjivačke panele, kao i niz drugih u svijetu, poput one u New Yorku, osnovao vjerojatno najveći autoritet u svijetu maslinovih ulja, nekadašnji savjetnik, zapravo ključni čovjek tvtke "Pieralisi" Gino Celletti. Ovogodišnji ukupni šampion MOO-a je španjolsko ulje Parqueoliva Serie Oro Dop, od najcjenjenije španjolske sorte picuda.



Na završnoj talijanskoj svečanosti u mjestu Lodiju pokraj Milana, Goran Morović je predstavio svoj žmanski maslinik, proizvodnju vrhunskog ulja te projekt koji namjerava ostvariti u svome masliniku u Žmanu na Dugom otoku – maslinarsko-turistički kompleks. Arhitektonsko rješenje za projekt izradio je zadarski arhitekt Nikola Bašić koji je osmislio kompleks kao sustav povezanih zemunica s uljarom i kušaonicom, šest apartmana i popratnim servisnim sadržajima.



Iako je riječ o originalnom i arhitektonski vrhunskom rješenju, u kojem se ponajprije vodi računa o tome da se ne nagrdi prirodni ambijent otoka i maslinika na njemu, projekt je teškom mukom dobio građevinsku dozvolu, ali nije dobio podršku od nadležnog ministarstva za dobivanje novca iz EU-a. Morovići su sada u završnoj fazi osiguravanja sredstava za realizaciju projekta.



Morovići osvajaju svijet, ali ne probijaju hrvatsku administraciju i sada ogorčeno poručuju: Postoji problem koji će s vremenom eskalirati!



Na prezentaciji u Lodiju talijanski su maslinari i drugi stručnjaci bili oduševljeni onim što im je Morović prezentirao, uostalom kao i njegovim uljem i dizajnom boce NAI 3.3.



Ostali su zatečeni Bašićevim projektom i Morovićevim zamislima, a jedan od nazočnih rekao je da nitko nikada nije ponudio ni ostvario nešto slično ni u Italiji, zemlji koja je višestruko veća i maslinarsko-uljarska i turistička sila. Na kraju je i TV RAI 1 tražio izjavu od Gorana Morovića.



Doduše, u kasnijim razgovorima sa svojim talijanskim i turskim kolegama doznali smo da ni administracije u tim zemljama nemaju previše sluha za nove i neuobičajene projekte, isto kao što nemaju izoštrene standarde zaštite vrhunskih ulja od konkurencije jeftinih patvorina koje se nalaze i na njihovim tržišitima kao i na našem.



Ekipa Slobodne Dalmacije, magazina Maslina i portala Zadarski.hr bila je s Nives i Goranom Morović na svečanosti u Lodiju, a šire izvješće o tome te veliki intervju s najpoznatijim svjetskim ocjenjivačem maslinovih ulja Ginom Celletijem objavit ćemo u srpanjskom broju magazina Maslina.