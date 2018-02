Uporna Eva Marija Čurin šampionka je hvarskog maslinovog ulja! Mlada poljoprivrednica koja obrađuje čak četiri hektara zemlje presretna je zbog uspjeha: Od početaka uvažavam struku

Sve su rijeđi oni koji diplomiraju na nekom od fakulteta, a da se vraćaju svojoj kući na škoje. Jedna od njih je Eva Marija Čurin iz Gdinja, mlada žena koja je finila Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i danas obrađuje čak četiri hektara zemlje na kojoj su masline, smokve, lavanda, smilje i druge mediteranske kulture.



Mi smo je nedavno prozvali robinzonkom s hvarske Bukovice, zato jer se veći dio svog života nosi s gotovo nikakvom i desetljećima zapostavljanom infrastrukturom na istočnom dijelu otoka (Plame), ali se ona na to puno ne osvrće, uporna je i ne predaje se, a što je najzanimljivije upravo je proglašena šampionkom na '3. danima maslinovog ulja otoka Hvara 2018.' (98 bodova).



To veliko priznanje za ulje od levantinke je iz ruku Đorđana Gurdulića, predsjednika Udruge maslinara 'Sv. Špirijun', inače organizatora manifestacije, primila u Svečanoj dvorani Obćinskog doma u Jelsi u nazočnosti brojnih prijatelja maslina i maslinovog ulja.



Međutim, uz njezino još je devet ekstra djevičanskih maslinovih ulja zaslužilo zlatne medalje, a među njima svakako valja spomenuti ono drugoplasirano Iva Dubokovića (97.50 bodova) i trećeplasirano Paula Peronje (97.30 bodova), obojica iz Jelse.



Srebrne medalje dobilo je ukupno 28 ulja, brončane njih šest, dok su ostalo ekstra djevičanska maslinova ulja ispod 85 bodova, djevičanska i lampante ulja.



- Presretna sam zbog šampionske titule, osobito što je Institut za jadranske kulture i melioraciju krša iz Splita, na čelu s voditeljicom Stručnog panela dr. sc. Mirellom Žanetić, ovaj put ocjenjivao čak 66 maslinovih ulja iz 16 mjesta s otoka Hvara, više nego ikad prije. Ipak, tek donekle sam iznenađena, zato što konstantno, još od mojih početaka uvažavam struku, bilo kad je riječ o obradi maslinika, branju i preradi plodova, ili pak čuvanju i skladištenju ulja.



- Naravno, priznanje je utoliko veće kada znamo da na ovoj sada već tradicionalnoj manifestaciji sudjeluje puno izuzetno iskusnih maslinara i uljara što ih ja osobito cijenim i poštujem, a da to zaista zaslužuju potvrđuje činjenica da je samo šest njihovih ulja u kategoriji lampante - kazala je mlada šampionka, koja na svom imanju obrađuje ni manje, ni više nego 900 stabala maslina, pretežito oblica.



Inače, rast i djelovanje Udruge (135 članova i članica), kako je istaknuto u prigodnim govorima, pozdravljaju i podupiru ne samo predsjednik Gurdulić, nego isto tako Općina Jelsa predvođena načelnikom Nikšom Peronjom, TZO Jelsa, pa i mnogi sponzori, dok je prema svemu sudeći 'preja pukla' kada su po srijedi odnosi s Poljoprivrednom savjetodavnom službom.



Manifestacija je ove godine osim natecateljskog poprimila i edukacijsko-humanitarni karakter. U tom smislu su predsjednik Udruge, dopredsjednik Renato Stipišić i tajnica Eva Marija Čurin ovih dana posjetili otočne vrtićare u Dječjem vrtiću Jelsa, te korisnike Doma za starije i nemoćne osobe u Starome Gradu - Farosu, da bi im na upriličenim radionicama pripovijedali o važnosti masline, njenoj vrijednosti, ljekovitosti i ljepoti.



Također su im donirali ukupno 45 litara maslinovog ulja što su ga darovali natjecatelji, te članovi i nekoliko drugih maslinara koji nisu sudjelovali u natjecanju.



Gospođa Vlatka Buj u ovoj prigodi je funkciju donačelnice uspješno zamijenila voditeljicom programa (zajedno s glemcem Tonkom Ivičevićem Bakulićem), što su ga svojom nazočnošću i nastupima uveličali: KUD Jelsa, renomirani jelšanski bariton Dario Belić i muška klapa 'Sv. Špirijun', a recitirani su i stihovi pjesnikinje Ičice Barišić ('Maslina u sonetu' i 'Haiku o maslini').



Po završetku službenog dijela manifestacije druženje uz degustaciju tri najbolje ocijenjena ulja, dobru pjesmu dalmatinsku, te trajtamenat u organizaciji uljare 'Radojković', koja je ove godine po drugi put zaredom proglašena šampionskom uljarom, potrajalo je do dugo u noć.

Crnčeviću četvrto zlatno pero Na '3. danima maslinovog ulja otoka Hvara 2018.' po prvi put je dodijeljeno i zlatno pero za medijsku promociju maslinarstva i uljarstva, a dobitnik je Mirko Crnčević, dugogodišnji suradnik 'Slobodne Dalmacije'.



Naime, organizatori su među gotovo 8.500 njegovih do sada objavljenih članaka prepoznali brojne uratke koji se odnose upravo na tu tematiku.



- Općenito se najteže dokazivati u svome mjestu, pa sam stoga zahvalan što je ovo vrijedno priznanje dodijeljeno baš meni. Četvrto zlatno pero, nakon onog dobivenog još za srednjoškolskih dana u svom Metkoviću, zatim na 'Sabatini 2006.' i 'Noćnjaku 2017.', a budući da je smisao svakog, pa i ovog priznanja zapravo poticaj na još veći angažman otočnim težacima mogu obećati da od mene i ubuduće mogu očekivati novinske članke s korisnim informacijama kako za njihov rad u maslinicima, tako brigu o ulju, sređivanje tržišnih prilika... - rekao je naš kolega nakon primanja najnovijeg priznanja. Ž. R.