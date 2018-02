Prva berba ove godine: dužica 'platila' 21 posto!

Hvarani se ovih dana zezaju na nesvakidašnji način da su već imali prvu berbu maslina u 2018. godini, ali to je zaista samo šala mala.



Istina je da maslinar Jakova Grgičević (65) iz Vrisnika koji obrađuje oko 1500 stabala na predjelu Rosohe i Polovine ima pune ruke posla, pa u pravilu prvi počinje, a zadnji završava s berbom plodova.



Tako je bilo i sada, okupio je spretnu ekipu od desetak ljudi i obrao svoje dobro rodne dužice, one ionako mogu najduže biti na stablima, a onda ih je zajedno s Nikolom Raičem i Antom Huljićem odnio na preradu.



- Istina je, berbu smo započeli još 18. listopada premda su iz poljoprivredne savjetodavne službe sugerirali da je zbog ljetošnje suše odgodimo skoro do kraja tog mjeseca. Nije stvar u tome da je teško izići na kraj s ovoliko maslina ili da ne slušam savjete, nego iznad svega volim eksperimentirati.



Preklani sam 24. siječnja imao i prvu "ledenu berbu" maslina u Hrvata, temperatura se na samo 120 metara nadmorske visine spustila na minus šest Celzijevih stupnjeva, što je za prilike na škoju gotovo pa nevjerojatno.

Neki su mi se smijali i svašta govorili, a stručnjaci su potvrdili da sam tada dobio čak 23 posto ulja izuzetno dobrog okusa, koje sam bez problema prodao - pripovijeda Jakov, težak poznat po tome što svoje masline već godinama tretira isključivo parinom, vlastitim ekološkim biljnim pripravkom na bazi koprive.



Međutim, ovo sada nije bila ledena, nego samo kasna berba na predjelu Polovine, razlog tome je što nema jake zime, a u njoj je sa svojim prijateljima ubrao 890 kilograma isključivo dužica, nakon čega je preradom u barba Jurja dobio 240 litara izvrsnog ulja. To će reći da je opet u potpunosti zadovoljan, jer mu se i ovaj put "platilo" cijelih 21,3 posto.



Godina je, veli, općenito bila dobra iako se to nije očekivalo. No, čini mu se da je oko njega puno nevjernih Toma pa je stoga sa sobom u Hvar poveo i svjedoke, tek toliko da ne bi ispalo da nešto laže.



Za iskustvo koje uči da je najbolje brati zeleno-žuto-bijele plodove ili onda kada trećina njih promijeni boju u ovoj prigodi ne mari, najvažnije je kaže da su oni zdravi i da su brani s grana. Kupljenice nikome ništa dobro ne donose.