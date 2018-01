Općina dijeli čak 5000 sadnica, načelnik najavljuje: U carstvo ulja ulažemo 10 milijuna kuna!

Od idućeg tjedna, preciznije od 15. siječnja pa do 1. veljače, Općina Tisno svojim će mještanima podijeliti 5000 sadnica maslina kako bi se obnovili postojeći maslinici i revitalizirali oni koji su zapušteni i zarasli su u korov.



Općinskoj vlasti namjera je, kaže tišnjanski načelnik Ivan Klarin, da svaki nasad te plemenite uljarice – a na gotovo 70 tisuća četvornih kilometara, kolika je površina općine, ima ih na stotine – spremno dočeka otvaranje reprezentativne Kuće maslina i maslinova ulja u Jezerima.



– Interes mještana stvarno je velik, što nas jako veseli. Osobito smo se usredotočili na animiranje mladih ljudi i obitelji da se posvete maslinarstvu, ako ne kao osnovnoj, a ono izuzetno isplativoj dodatnoj djelatnosti. Valja se okrenuti tradiciji, koja je naša posebnost, i upravo na njoj graditi prepoznatljivost, ne samo u hrvatskim okvirima, nego i mnogo šire – ističe Klarin, uz napomenu kako je ovo tek prva podjela besplatnih sadnica autohtone sorte oblica, a u rujnu će uslijediti još jedna.



Uostalom, upravo se na autohtonosti i dobivaju "punti" pri ocjeni projekata kandidiranih za europski novac. Sva propisana dokumentacija za Kuću maslina i maslinova ulja u Jezerima aplicirana je, tako, na međunarodni Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. još u srpnju prošle godine.



Kako će Tišnjani proći, odnosno s kolikim će iznosom Europa poduprijeti projekt gradnje kompleksne ustanove u Jezerima, bit će najvjerojatnije poznato u lipnju ove godine.



U cijelu priču oko ovog projekta uključen je, kaže načelnik, tim vrhunskih stručnjaka, a općinska je administracija dobrano povukla i sa svoje strane kako bi "papirnata" podloga investicije "teške" između 8 i 10 milijuna kuna bila završena na vrijeme.



– Sa svojim talijanskim i hvarskim partnerima s kojima smo zajedno aplicirali, kao nositelji projekta možemo biti zadovoljni. Za Kuću maslina i maslinova ulja mještani svih mjesta općine Tisno itekako su zainteresirani. Do sada su nam dostavili veliki broj predmeta za muzejski postav, a artefakti stižu i iz gradova i općina izvan granica Šibensko-kninske županije. Popisuju se, obrađuju i restauriraju kako bi u muzejskom prostoru na katu što vjernije prikazali povijest maslinarstva od antike do današnjih dana, načine obrade i alate koji su svojstveni murterskom kraju, ali i drugim područjima gdje je maslinarstvo tradicija.



Klarin naglašava kako je muzejski prostor tek jedan od sadržaja. Kuća maslina i maslinova ulja, koja će se po već dovršenom projektu arhitekta Dinka Peračića graditi na mjestu nekadašnje ribarske zadruge, imat će i posebno opremljen prostor za prodaju i razmjenu lokalnih proizvoda, edukacijski centar u kojem će se tijekom cijele godine organizirati stručna predavanja i radionice za maslinare, kušaonicu, trgovinu...



– Upravo zbog toga nam je važno da se ustanova srodi s mještanima i prije nego što na jesen krenemo s rušenjem derutnog objekta nekadašnje ribarske zadruge, odnosno prije nego što se, figurativno kazano, prva lopata zabije u zemlju. Prepoznati kulturnu, gospodarsku i turističku vrijednost osnova je svake aktivnosti. Eto, zato smo se sada odlučili za podjelu sadnica, a usporedno će i naše komunalno poduzeće početi čišćenje i probijanje zaraslih puteva do posjeda mještana. Nije teško zamisliti kako će tim putevima sutra kretati i turističke rute, kako će se na maslinarsku priču, koja će završiti brendiranjem Murtera kao otoka maslina, nadovezati i poduzetnička, gospodarska... – pun je entuzijazma tišnjanski načelnik.

Od Muzeja do polivalentnog maslinarskog centra Na pitanje zašto se prvotna inicijativa o gradnji Muzeja maslinarstva u Jezerima u kratko vrijeme transformirala u ideju o otvaranju polivalentne ustanove, Klarin odgovara kako su transformaciji "kumovale" povratne informacije s terena. – Kako smo željeli osluhnuti što o svemu misle maslinari i vlasnici obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, došli smo do spoznaje kako svima njima nedostaje jedno mjesto na kojem će plasirati svoje proizvode, odnosno ponuditi ih tržištu. Ovdje nije riječ samo o maslinovu ulju, nego i o cijelom spektru proizvoda kojima je maslinovo ulje baza, od kozmetičkih preparata do prehrambenih proizvoda. Spomenut ću i suvenire i mnoge druge autohtone proizvode koji će naći mjesto pod krovom Muzeja maslinarstva i maslinova ulja – naglašava Klarin. Muzej će biti i svojevrsni centar znanja u kojem će se educirati maslinari početnici, ali i oni koji su zainteresirani za nove tehnologije obrade, čišćenja i gnojidbe maslinika. Bit će, kaže načelnik, organizirani i edukativni skupovi na kojima će se moći saznati kako samostalno aplicirati za sredstva resornih ministarstava ili europskih fondova.