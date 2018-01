Građanska inicijativa 'Za našu dicu' i Grad Stari Grad su na Tvardoju organizirali 'Maslinodu', druženje lokalnih maslinara i građana s posebnim žirijem za ocjenjivanje njihovih ulja.



A žiri su činili mr. sc. Stanislav Štambuk (Poljoprivredna savjetodavna služba) i Bariša Zaninović (član iz naroda), dok je šampionom proglašen već do sada višestruko nagrađivani maslinar Tonko Ivičević Bakulić.



Nakon službenog dijela nazočni su uživali u slanim inćunima i oparenim maslinama, a njihova nepca degustirala su i izložena ulja s domaćim kruhom.



Inače, spomenute namirnice su ionako sastavni dio mediteranske prehrane koja je 2013. godine uvrštena na Popis svjetske baštine UNESCO-a, pa je stoga sasvim razumljivo da se Hvarani i Bračani itekako trude promovirati baš takvu vrstu prehrane i način života na škoju.



- Pojam 'Maslinoda' Starograjanima predstavlja vrijeme kada sa svojim obiteljima i prijateljima odlaze u berbu maslina, štujući tako prijašnje generacije koje su masline posadile i odgojile. A to uvijek radimo s puno ponosa, pa vjerujemo da će ova manifestacija zaživjeti, tj. postati tradicijom u drevnom Farosu - kazala je Marija Franetović Cvitić, odgojiteljica koja upravo u tom smislu poučava i mališane u Dječjem vrtiću 'Sardelice' u Starome Gradu.



Savjetnik Štambuk se priklonio takvom razmišljanju, smatrajući da edukacija i natjecateljski duh svakako pridonose razvoju maslinarstva i uljarstva na otoku.



A lijepo se i međusobno družiti, pogotovo kao u ovoj prigodi kada su se posjetitelji dodatno zabavili nastupom Folklornog društva 'Starogrojčice' i recitacijom djevojčice Nine Gamulin, na čijem repertoaru je razumljivo bila čakavska poezija.