Jeste li znali da masline na Hvaru imaju kumove? Njihova prava i obveze detaljno su precizirani, a ukoliko ih ne izvršavaju, ugovor se raskida

Krajem listopada, Humcem, nekadašnjim pastirskim naseljem na otoku Hvaru, što je smješteno na 350 metara nadmorske visine, unatoč izuzetno jakoj buri s Biokova kretali su se neki neobični gosti. Slovenci koji su stigli u berbu maslina.



Pomislili smo da ih je na škoj dovela neka turistička agencija, no priča je sasvim druga. To su kumovi jednog hvarskog maslinika koji je u vlasništvu poznatog hvarskog maslinara 55-godišnjeg Đorđana Gurdulića - Murvice iz Jelse.



Riječ je o ugostitelju koji obrađuje čak 450 stabala maslina, pretežito oblica, a za svoje ekstra djevičansko maslinovo ulje dobitnik je jedne šampionske titule, te mnoštva zlatnih, srebrnih i brončanih medalja s raznih natjecanja maslinara i uljara.



Kakvi su to kumovi maslina i kako se uopće rodilo kumstvo s maslinama?



- U neposrednoj blizini Humca, u Gvardišću sam 2013. od borove šume očistio ukupno 5 tisuća četvornih metara zemlje, odnosno 14 parcela ograđenih povijesnim suhozidima i gomilama. Na svakoj od njih sam zasadio od 3 do 12 mladih maslina, ukupno 100 stabala, a zatim sam svojim stalnim gostima ponudio kumstvo nad maslinama.



Oni su to s oduševljenjem prihvatili. Dakle, danas za te masline imamo kume ili kumove iz Njemačke, Slovenije i Slovačke. S kumovima su sklopljeni ugovori o međusobnim pravima i obvezama, a na svakoj od parcela je tabela s njihovim osobnim podacima, pa i čestici zemlje – govori nam Đorđan, inače predsjednik hvarske Udruge maslinara 'Sv. Šprijun'.



Zanimalo nas je koje su to ugovorne obveze kumova, što oni moraju činiti. Kumovi su u obvezi plaćati godišnju članarinu od 10 eura po maslini, a najmanje jednom godišnje doći u maslinik i sudjelovati u njegovoj obradi ili branju plodova.

Poželjno je i to da upoznaju ostale kume i kumove radi prijateljstva i suradnje. U slučaju spriječenosti u maslinike trebaju uputiti svoju zamjenu, no ako se ni to ne dogodi u zajedničku blagajnu će uplatiti 50 eura, a taj novac namijenjen je za izgradnju jedne poljske kućice za dnevni odmor i druženje. Naravno, neizvršavanjem navedenog kumstva se raskidaju.



- Sve su to za nas zapravo male slatke obveze, no i mi kumovi imamo neka sasvim konkretna prava. Gazda nam kao vrhunski maslinar mora kontinuirano davati stručne i tehničke savjete za obradu maslinika, možemo se fotografirati u tom jedinstvenom krajoliku, a godišnje besplatno dobivamo po 1 decilitar maslinovog ulja po stablu i još jednu staklenu teglu konzerviranih crnih maslina dok ne dođemo do vlastitog uroda.



Nakon toga će nam pripasti od 10 do 15 posto proizvedenog maslinovog ulja po parcelama za koje smo potpisali kumstva – pojasnio je Slavko Jerić iz Komena (Sežana), koji je sa suprugom Nevom, te nekoliko prijatelja i malim Galom došao u Gvardišće da bi obrao plodove sa 7 stabala maslina kojima je kum.



Veli kako se prije više od 10 godina zaljubio u hvarske maslinike. Sve mu je to baš onako ugodno, na škoju se najbolje odmara od svakodnevnog posla i čestih putovanja. Rado ovamo dovodi i prijatelje, tako da kod Đorđana ostaju i do tjedan dana. Kad poberu masline na 'svojoj' parceli, pomognu i njemu, isplati se, jer redovito dobiju više nego što ih po pravilima pripada.



U 2018. će se napuniti punih pet godina od prvog potpisivanja ugovora i tada će ga produžiti. To će, kaže, svaki put rado napraviti i ubuduće sve dok god bude mogao dolaziti na Hvar, a ni sam ne zna što će se događati nakon toga, jer kumstva nad ovim maslinicima ionako nisu nasljedna.

Humac



Humac je nekadašnje pastirsko naselje, još iz 17. st., smješteno skoro na samom vrhu Hvara, a u novijem vremenu uzorno etno eko selo koje svojom kamenom ljepotom privlači sve više turista. Tome između ostalog pridonose mjesna crkva sv. Ivana i Pavla, izvorni specijaliteti iz ambijentalne konobe supružnika Jakova i Keti Franičević, pa i obližnja Grapčeva špilja, jedno od najznačajnijih prapovijesnih nalazišta na Jadranu, gdje su pronađeni tragovi kulture još iz 4. tisućljeća prije Krista.