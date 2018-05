Uvijek kad uđem u maslinik nakon berbi uberem prvi zreli plod na koji naiđem. Zdrobim ga među dlanovima i njegovom masnoćom dobro istrljam i izmasiram lice i čelo, a onda i ruke. Nema parfema i kreme koji to mogu zamjeniti.



Ovo je onaj eliksir koji se ne prerađuje u kozmetičkoj industriji, već izravno iz stabla na lice i ruke. Nakon natrljavanja koža lica i ruku postaje elastično glatka i mirisna puna prirodne božanske arome zrelog ploda masline koji se širi i miriše cijeli dan.



Čudesan miris udahnutih mikrokapljica prirodnih aroma cvijeća i trava daje mi posebnu svježinu i poletnost.



Kao da je u tim preostalim plodovima maslina koncentrirala svo bogatstvo svoje srođenosti s travama i cvijećem koje su rasle u simbiozi s njom.



Jedino zrele plodove šoltanke pojedem, jer je njihov potpuno zreo mezokarp izrazito crven i ostavlja crvenilo na koži kao da sam zdrobio crno grožđe. Međutim, njena aroma u ustima je jedinstvena i posebna. Mogao bih je prepoznati među tisućama plodova drugih sorti, jer me asocira na crne murve.



Nakon berbe prošetam kroz maslinik i poberem pojedinačne zaostale plodove. Plodovi budu potpuno zdravi i dozreli. Odvojim ih po sortama, operem i prokuham u lagano zaslanjenoj vodi. Ubacim u staklenke i još malo posolim i protresem. Mogu se odmah koristiti za jelo. Većina se odgorčila na stablu sazrijevanjem, a one koje su zadržale još malo gorčine dobro dođu za nadopunu održanja zdravlja.