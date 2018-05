Proizvođači jagoda su na mukama – cijena im je u otkupu pala na 10 kuna po kilogramu, što je, prema njihovim riječima, mizeran iznos s obzirom na troškove proizvodnje.



Prije tri tjedna, kad je počela berba u Vrgorcu, govorili su da je svaka ponuda ispod 16 kuna nerealna, no sad su definitivno prisiljeni prodavati ispod te cijene. S druge strane, kupcima jagode nisu ništa jeftinije – za mjericu (pola kilograma) plaćaju od 12 do 15 kuna.



Domaćih je jagoda, međutim, sve manje na policama trgovačkih lanaca, zbog čega su prije neki dan ispred jednog trgovačkog centra u Novom Zagrebu prosvjedovali voćari.



Proizvođači jagoda prosvjedovali protiv 'politike' trgovačkih centara: Nismo protiv uvoza, ali jesmo u vremenu kada ima dovoljno hrvatskih! Ne stignemo sve ni ubrati, nema berača...



– Proizvođači jagoda na sjeveru, u okolici Zagreba i Moslavini, u još su težoj situaciji od nas u Vrgorcu jer su im jagode kasnije dozrele i sad ih ne uspijevaju prodati zbog niske cijene uvoznih. Mi imamo ogromnih problema s prodajom posljednje četvrtine ovih naših vrgoračkih. Otkupljivači su na dva dana obustavili otkup, a to je smrt za proizvođača budući da je jagoda najkvarljivije voće, puno vode... Svatko od nas se snalazio kako je znao i umio, nudio voće direktno privatnicima na prodaju i slično – kaže Mate Mihaljević, vlasnik tvrtke "Lm Commerce", najvećeg proizvođača jagoda u Vrgorcu.



Nitko ne može zaustaviti uvoz, ali bi, prema riječima našeg sugovornika, u drugoj polovini svibnja, kad domaćih jagoda ima i više nego dovoljno, one trebale prevladavati na policama trgovina, a ne obrnuto, da ima više uvoznih.



Kontaktirali smo stoga Ministarstvo poljoprivrede tražeći da nam kažu što oni uopće mogu učiniti kako bi hrvatskim proizvođačima pomogli plasirati jagode u velike trgovačke centre.



– Ministarstvo podupire domaće proizvođače nizom različitih mjera, kao i promidžbom domaćih proizvoda. Podržavamo i udruživanje proizvođača jer udruženi proizvođači mogu značajno smanjiti troškove proizvodnje, jeftinije nabaviti impute te lakše pregovarati i brže prodati svoje proizvode. Ministarstvo financira osnivanje proizvođačkih organizacija s 500 tisuća eura kroz pet godina, odnosno do 100 tisuća eura godišnje, u okviru kojih pokriva troškove radne snage proizvođačke organizacije, prostor za rad, režije, opreme, kao i edukaciju – objašnjavaju nam iz Ministarstva, no odgovora o konkretnoj pomoći pri plasmanu domaćih proizvoda – nema.



Njihovi su inspektori, dodaju, proveli inspekcijski nadzor u trgovačkom centru ispred kojeg su prije neki dan prosvjedovali proizvođači jagoda, te su utvrdili kako su sve jagode u toj trgovini ispravno deklarirane, što uključuje ime proizvođača, zemlju podrijetla, sortu i klasu, te udovoljavanje tržišnim standardima.



Inače, u tijeku je ciljana akcija u kojoj se, među ostalim, provodi i monitoring ostataka pesticida u jagodama, ali i drugom voću i povrću na razini primarne proizvodnje. Za nesukladno ili neispravno deklarirano voće, inspektori rješenjem naređuju otklanjanje utvrđenih nedostataka i podnose prekršajne prijave protiv odgovornih osoba. Iz Ministarstva još ne objavljuju rezultate tog nadzora.

Sve jagode - vrgoračke!? Po trgovinama, ali ponajviše tržnicama, prodaju se jagode koje se deklariraju kao vrgoračke, no za to nigdje nema dokaza.



Premda su se proizvođači odlučili na prepoznatljivu ambalažu za pakiranje i zaštitni logo s grbom Grada Vrgorca, takvih oznaka nema, a trgovci vrlo grubo varaju kupce. U svakom slučaju, traži se reakcija inspekcije Ministarstva poljoprivrede.