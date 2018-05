Kada je Stipe Vuletić pokrenuo ekološku proizvodnju mandarina nije mogao niti sanjati da će ući u uži izbor za najboljega hrvatskoga mladog poljoprivrednika, na natječaju koji organizira EU zastupnica Marijana Petir, ambasadorica projekta za Hrvatsku.



Ovaj profesor geografije učionicu je zamijenio radom na zemlji proizvodeći mandarine, klementine, limune i ostale citruse i to ne bilo kako već u ekološkoj proizvodnji, što je trend poljoprivredne proizvodnje u Europskoj uniji.



- Kako je biti mladi poljoprivrednik u Hrvatskoj?



- Biti mladi poljoprivrednik u Hrvatskoj kao i bilo koje drugo zanimanje je samo stvar izbora - hoćete li čekati da netko (država) riješi tekuće stvari (koje mi volimo nazivati problemima) ili ćete se sami angažirati i napraviti nešto za sebe i svoju obitelj. Duh socijalizma u RH još je duboko ukorijenjen i najveća većina ljudi, poljoprivrednika pogotovo, čeka da im neko drugi riješi njihova životna pitanja. Danas živimo u takvom svijetu gdje je najlakše nešto proizvesti i ma koliko taj proizvod bio kvalitetan, najvažnija stvar je dobro ga plasirati na tržište koje polako ali sigurno postaje jedini relevantni sudac u ocjeni kvalitete proizvoda - govori Stipe koji je svoje vizije moderne neretvanske poljoprivrede pretočio u vlastito obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje je iznjedrilo poznati brend "Mandarinet".



- Naš OPG se bavi proizvodnjom i izravnom distribucijom svih vrsta citrusnih proizvoda, od mandarina, preko limuna i klementina do naranača i grejpa. Također smo odlučili iskoristiti što više našeg voća koje nije prvoklasno kako bi krenuli u proizvodnju prerađevina – marmelada, sokova, slatkiša. Vrlo važna stvar je da sve radimo u kućnoj radinosti i ručno - koristimo samo prirodne sastojke te smo ušli u prijelazno razdoblje ekoproizvodnje koju vidimo kao jedinu dugoročno održivu opciju u poljoprivrednoj proizvodnji.



A Stipina obitelj odavno se bavi poljoprivredom. Još su baka i djed krenuli s proizvodnjom mandarina i ostalih agruma početkom 1960-ih godina, a on je nastavio tu obiteljsku tradiciju.



I ne samo to. U priču o agrumima je uključio i svoju djevojku Mateu te su zajedničkim snagama prije četiri godine na tržište lansirali agrumarski brend Mandarinet.



- Uspješno smo završili četiri sezone na veliko zadovoljstvo kako nas, tako i mnogobrojnih kupaca koji na tjednoj bazi kupuju naše voće u kontinuitetu od sredine rujna do početka ožujka kao i citrusne prerađevine i slatkiše. U cijeloj priči imamo veliku podršku naših obitelji u Opuzenu i Zagrebu, koji nam pomažu u svim etapama kojih stvarno ne manjka u ovakvom zahtjevnom poslu kao što je izravna distribucija - reći će Stipe.



Da sam u poziciji da nešto promijenim u vezi s poljoprivrednicima u Hrvatskoj, to bi svakako bila edukacija. Jer needuciran poljoprivrednik koristi samo onima koji su skloni manipulacijama, a takvih u Hrvatskoj nažalost ima previše. Osvijestiti poljoprivrednika gdje je njegovo mjesto na tržištu, koje je danas globalno, glavna je stvar; educirati ga kako bi mogao shvatiti što je na današnjem tržištu roba odnosno proizvod koji se traži.



Olakšati i smanjiti papirologiju i birokraciju želja je svakog čovjeka, posebice poljoprivrednika, međutim ni ulaskom u EU toga se nismo oslobodili, naprotiv sve je više propisa, pravilnika i zakona koji su prosječnom poljoprivredniku teško razumljivi te mu otežavaju njegovu osnovnu djelatnost, proizvodnju i plasman proizvoda - pojašnjava Stipe.

U proizvodnji agruma nije aplicirao na natječaje EU fondova, no to bi se uskoro moglo promijeniti.



- Što se tiče EU fondova, dosad nismo aplicirali natječaje iako nam je ta opcija izvjesna. Postoje različite kategorije kod kojih možemo aplicirati, sve ih pratimo i vjerujemo kako će naš dosadašnji rad biti još jednostavniji i lakši ako dobijemo sredstva iz EU fondova.



- Što vas je navelo da se kao profesor geografije posvetite poljoprivredi?



- Kao dijete sam vrlo rano, već s dvije godine išao u berbu mandarina sa svojima, jer u Neretvi kad je berba svi su uključeni u nju, od najstarijeg do najmlađeg, a upravo je tako i bilo kod mene i mojih. Nakon završenog školovanja i stečenog zvanja profesora geografije, radio sam pet godina u prosvjeti nakon čega sam dao otkaz. Ideju o izravnoj prodaji i plasmanu voća na tržište Zagreba, ali i dalje po srednjoj Europi imala je moja djevojka Matea koja je studirala u Austriji i Australiji, imala naprednije poglede od nas lokalnih poljoprivrednika i vidjela cijelu priču iz potpuno druge i drugačije perspektive - otkriva nam.



Ne kaže se uzalud da iza svakog uspješnog muškarca stoji njegova žena. Matea je upravo ta žena koja je svojom idejom, ali i energijom pogurala cijelu lijepu priču. Udruživši snage nas dvoje bili smo dobitni tandem - ponosan je Stipe na svoju „bolju“ polovicu.



Besperspektivnost posla u kojem nisi sam sebi poslodavac i nemaš slobodu rada i stvaranja meni je vrlo brzo postala jasna i krenuli smo zajedno u nešto sasvim novo. Ne treba zaboraviti kako je dolina Neretve najsjevernije područje uzgoja agruma u svijetu što nam daje velike komparativne prednosti – blizina srednjoeuropskog tržišta i smanjen broj insekata samo su dvije glavne.



Uz takav, već poslovično ogroman potencijal koji nam naši agrumi pružaju te njihov, u tom trenutku, itekako nezavidan položaj na tržištu, odlučili smo se iskoračiti u nešto sasvim novo i nepoznato - govori nam Stipe.



I dogodilo se to. Krenuo je 2014. godine izravnom prodajom svježeg voća u Zagrebu i danas je za njim već uspješno završena 4. sezona. Svježe voće, ali i razne, ručno rađene, citrusne prerađevine isporučuje u Zagreb, Karlovac, Ljubljanu, Graz i Beč.

Nije bilo lako početi, ali Stipe i Matea su uspjeli.



- Put je bio trnovit, ali i strelovit. U kratko vrijeme uspjeli smo stvoriti mrežu vjernih i zadovoljnih kupaca, proširiti tržište izvan Hrvatske, osigurati prvoklasnu kvalitetu naših proizvoda, ali možda i najvažnije ostati dosljedni i vjerni samima sebi. Pred nama su brojni planovi, koji se mijenjaju iz dana u dan, jer samo mijena vječna jest. Vjerujemo u ljude i u sebe - slikovito je opisao Stipe svoje poslovne planove oko Mandarineta.



To bi bila i njegova završna poruka svim mladim poljoprivrednicima koji su pred životno važnim pitanjima - gdje, što i kako?



- U Hrvatskoj je moguće sve, kao baš i svugdje drugdje, samo je na vama da odlučite jeste li spremni odvažiti se i krenuti nepoznatim putem u bolje sutra - optimističan je Stipe Vuletić.