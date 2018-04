Mjesec i pol dana nakon što su Bibinjci zaustavili radove na zemljištu gdje je tvrtka "Bio svijet" iz Neviđana trebala početi sadnju najveće plantaže rogača u Dalmaciji, još se ništa nije pomaknulo s mrtve točke.



Dapače, dodatno se zakompliciralo zahvaljujući novom pravnom potezu Općine Bibinje, koja od Općinskog suda u Zadru sada traži izdavanje mjere privremene zabrane radova, i to dok traje sudski spor u kojemu žele dokazati svoje vlasništvo nad tim zemljištem jer su tamo, kao djeca, Bibinjci sadili borove.



Slučaj je sada na sudu i odluka se još uvijek čeka, međutim, sasvim je jasno da je riječ o pravnom manevru Općine Bibinje s namjerom da zaustavi radove, odnosno odgodi ih dok traje sudski spor.



Naime, tih 50 hektara zemljišta na području brda Sasavac u vlasništvu je benediktinki zadarskog samostana svete Marije, koje su ga dale u koncesiju tvrtki "Bio svijet" Marina Medića iz Neviđana za podizanje trajnih nasada ekološke plantaže s 4020 stabala rogača. Tvrtka "Bio svijet" za taj je projekt ishodila sve potrebne dozvole i dobila osam milijuna kuna nepovratnih sredstava iz EU fondova.



Konačno rješenje iz Ministarstva poljoprivrede, koje je po svim kriterijima pozitivno ocijenilo navedeni projekt, stiglo je 1. srpnja prošle godine.



Međutim, kada su investitori počeli radove na krčenju parcele na Sasavcu, odakle su prije toga iznijeli 29 kamiona smeća, građevinskog materijala i komunalnog otpada koji se godinama tamo odlagao, Bibinjci su došli prosvjedovati jer se sijeku borovi koji ih, kako tvrde, štite od obližnjega kamenoloma tvrtke "Lavčević", koji ih "truje godinama".



Nakon prosvjeda, održana je i izvanredna sjednica Općinskog vijeća, a u smirivanju strasti u Bibinju nije pomogao ni dopis iz Uprave za šumarstvo, kojim se potvrđuje kako je zemljište na kojemu će se saditi rogač po svemu pašnjak, a ne šuma, kako su iz Općine Bibinje prvotno tvrdili.

Nije pomoglo ni to što je u projektu udovoljeno zahtjevu Općine Bibinje da se oko mjesnoga groblja ostavi pojas borova u širini od 50 metara, a investitor je poslije, kako bi zadovoljio mještane, i na sjevernoj strani parcele, prema kamenolomu, ostavio još jedan dodatni zaštitni pojas borova u dužini od 50 metara, što je ukupno oko 30 tisuća kvadrata.



Međutim, sve je to bilo bez uspjeha jer se, nakon svega, Općina Bibinje sada odlučila na novi pravni potez, angažirala odvjetnika i traži od suda izricanje privremene mjere za zabranu radova.



O tome zašto žele zaustaviti ovaj projekt koji se financira europskim novcem, iz Općine Bibinje zadnjih nekoliko dana nisu željeli odgovoriti, kao ni njihov odvjetnik koji je pismenim putem poručio kako "poduzimaju odgovarajuće pravne korake pred sudom radi zaštite interesa Općine Bibinje i svih njezinih žitelja".



Koji su to interesi i na koji ih način ugrožava sadnja rogača, za koji je već sada osigurano tržište i 30 novih radnih mjesta, od načelnika Bruna Bugarije, koji je u ime Općine dao svoju suglasnost za ovaj projekt, a poslije rekao da nije znao što potpisuje, nismo uspjeli doznati.



Priča o rogaču u Bibinju, čini se, još nije ni blizu kraja...