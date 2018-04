Ante Šunjić Tarzo iz Rogotina ostao je nemalo iznenađen kada je došao na svoju plantažu mandarina na predjelu Luke. Ograda je bila provaljena, stabla su bila polomljena, a po otiscima papaka i izmetu zaključio je da su plantažu poharale krave. Te „divlje“ krave, a ima ih stotinjak, koje očito nitko ne čuva niti nadzire godinama, pričinjavaju štetu poljoprivrednicima na predjelu Luka.



Ovo je zadnji u nizu slučaja koji je prijavljen mjerodavnim institucijama, jer poljoprivrednici uglavnom niti ne prijavljuju štetu. Zapravo nisu to divlje krave, imaju one vlasnika, ali on se očito o njima ne brine. Sva su goveda markirana, imaju ušne markice, registrirana su u sustavu poticaja.



- Slučaj sam prijavio policiji i sve dao na sud. Vidjet ćemo kako će ovo završiti - kaže nam Šunjić, koji je ogorčen na državne institucije koje dozvoljavaju ovako ponašanje pojedinaca, koji drže stoku „na divlje“, a ta stoka okolo pravi štetu.



- Na uvid je svaki put kad sam prijavljivao štetu trebao doći stočarski inspektor iz Splita Ivan Znaor, ali on nije dolazio.



- Eto vidite u kakvoj mi državi živimo - ogorčen je Šunjić Tarzo.

- Krave su meni prvi put slomile 65 stabala mandarina, to je bilo 15. studenoga prošle godine. Iza toga su još nekoliko puta unutra ulazile i uništavale što je od voćnjaka ostalo. Dana 19. siječnja opet su mi slomile desetak stabala. U voćnjak su krave ponovno ulazile sredinom veljače - govori Tarzo.



- I tek tada je došao stočarski inspektor Znaor, ali od njegova uviđaja očito nema ništa - kazuje nam.



Divlje krave su Anti Šunjiću Tarzi u Lukama do sada slomile 120 stabala mandarina. Šteta je velika jer će se stabla teško obnoviti. Procjene govore da mandarina stara tri, četiri godine vrijedi oko tisuću kuna. Tu su uloženi trud, gnojivo, zaštitna sredstva.



Tako Šunjić Tarzo traži 130 tisuća kuna odštete od vlasnika goveda i nada se da će sud uzeti u obzir sve činjenice. Od toga koliko je uložio u sadnju mandarina pa do toga da krave lutaju okolo bez nadzora.



- Ne traže moje mandarine krave, nego krave ulaze u moj voćnjak, koji je ograđen - reći će Tarzo, koji je slučaj prijavio policiji koja je pak podnijela kaznenu prijavu općinskom državnom odvjetništvu pa se tako vode dva postupka, kazneni i građanska parnica za nadoknadu štete.

- Ovo se mora riješiti. Kako ću ja svoju zemlju obrađivati kada mi te krave sve uništiše? Ne mogu ništa dirati dok sudski vještak ne izađe na teren, ali to sve sporo traje. Propale su mi četiri godine rada - ogorčen je Tarzo, koji unatoč golemom trudu ne može obraniti svoj voćnjak.

Ograda nije nikakva zaštita pred krdom divljih goveda koja ruše sve pred sobom.



Inače u Lukama su veliki problemi sa zemljištem. Jedan dio je državno zemljište koje su pojedinci uzurpirali i podižu nasade, a drugi dio je zaposjeo stočar čije krave uništiše sve što ovi posade. Tako je situacija svakodnevno na rubu incidenta, a do sada je bilo nekoliko i fizičkih razračunavanja.



Međutim, slučaj Ante Šunjića Tarze je drukčiji. Naime, on je mandarine posadio na imovinsko-pravno sređenom zemljištu.



Dakle, nije riječ o uzurpaciji, kakvih ima bezbroj na tom prostoru, već zemljištu uknjiženom za koje posjeduje sve vlasničke papire.



- To mi je ženina dota i imam sve crno na bijelo - pojašnjava Ante Šunjić Tarzo, koji ima registrirano i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.



Stoga se on nada da će nadležne državne institucije reagirati i zaštititi privatno vlasništvo. Ono što je četiri godine trudom i radom stvarao, polomilo je krdo krava u samo nekoliko minuta. Od 120 stabala mandarina nije ostalo ništa, najvjerojatnije će ih morati vaditi, a nove neće saditi sve dok stotinu krava hoda po Lukama bez nadzora.