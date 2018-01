Vijest da u dolinu Neretve dolazi 11 milijuna kuna iz državnog proračuna za ublažavanje šteta od mraza munjevitom brzinom proširila se među ovdašnjim poljoprivrednicima.



Iako zvuči impozantno da je grad Opuzen dobio sedam milijuna kuna, općina Slivno dva milijuna, grad Ploče 600 tisuća kuna, ti iznosi nisu ni približno dovoljni da se ublaže štete voćarima kojima je plantaže agruma uništila polarna zima prije točno godinu dana.



Tada su ukupne štete procijenjene na oko 130 milijuna kuna, pa je tako ova Vladina financijska injekcija samo kap u moru. Ipak, i toliko malo novca će dobro doći ovdašnjim poljoprivrednicima jer mu se nisu nadali.



Prema utvrđenim kriterijima novac će dobiti oštećeni poljoprivrednici koji su pretrpjeli štetu od 50 do 100 posto na poljoprivrednim kulturama, primjerice ako su im se nasadi potpuno osušili ili su pretrpjeli takva oštećenja da na njima dugo neće biti plodova. Minimalan iznos koji će jedan poljoprivrednik dobiti je tisuću kuna, a maksimalan 350 tisuća, ovisno koliko su imali štete.



Zapravo, radi se o iznosu od pet posto od procijenjene štete. Zanimljivo je da je iznose odštete sastavila Agencija za plaćanje u poljoprivredu na temelju procjene na terenu, dok su gradovi i općine samo servis za transfer novca do poljoprivrednika.



Međutim, nema govora o velikim novcima koji će se sliti u džepove neretvanskih poljoprivrednika. Matematika je jasna, onome tko je prijavio 100 tisuća kuna štete na nasadima mandarina, pripada 5400 kuna. Otprilike toliko će dobiti većina poljoprivrednika jer je to nekakav prosječan iznos koji će se isplatiti za ublažavanje štete od leda na jednom hektaru mandarina.



Neslužbeno doznajemo da je maksimalan iznos koji će pojedinac dobiti u dolini Neretve dvadesetak tisuća kuna. Dakle, šteta je puno veća, i od ledenog vala Neretvani će se još dugo godina oporavljati.



- Sve to dobro zvuči, ali mi oštećeni poljoprivrednici dobit ćemo samo mrvice - komentirao je jedan poljoprivrednik, kojemu je potpuno stradalo 400 stabala mandarina. On će za to dobiti nešto više od četiri tisuće kuna odštete.



- Što ću s tim novcem? Doslovno ništa - pita se naš sugovornik.



- Mogu kupiti gnojivo i zaštitna sredstva za nastaviti proizvoditi na dijelu plantaže koju nije led uništio.

On je nezadovoljan utvrđenim iznosom, premda je, kako kaže, svjestan da država nema novca. Brao je, ističe, devet vagona mandarina (devedeset tona) prije lanjskih polarnih hladnoća, a ove jeseni je ubrao samo pet tona. To je drastično manji urod koji mu nitko ne može nadoknaditi, ni država ni Europska unija, koliko god spominjali EU fondove iz kojih će se isplaćivati štete od elementarnih nepogoda i ljetošnjih požara.



Slikovito rečeno, prije polarne zime sa svoje plantaže mogao je zaraditi i do 200 tisuća kuna, a ove jeseni je uprihodio ni dvadeset tisuća kuna, dakle deset puta manje.



Ipak, na kraju dodaje da svaka kuna dobro dođe, pa tako i ova pomoć iz državnog proračuna kojoj se, iskreno priznaje, nije nadao. Ipak, on će morati saditi nove sadnice mandarina koje će na puni rod doći tek za pet godina, a do tada mora preživjeti jer mu je to jedini izvor zarade.



Budući da je riječ o namjenskim sredstvima, koja se ne mogu koristiti za druge svrhe, odlukom je propisano da Ministarstvo financija doznačuje sredstva jedinici lokalne samouprave, gradovima i općinama, koje će ih odmah isplaćivati oštećenim poljoprivrednicima na terenu.



- Sredstva su nedostatna, jer 5,4 posto je samo kao kap u moru s obzirom na prijavljene iznose. Kao gradski vijećnik u Opuzenu predao sam zahtjev za dostavom popisa kojima će biti isplaćene štete jer se bojim da će među njima biti i oni koji su prodali pravo korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta - ističe Jure Stanić, nezavisni gradski vijećnik u Opuzenu.



Neven Mataga, predsjednik poljoprivredne Komore za Dubrovačku-neretvansku županiju, i sam veliki proizvođač mandarina, naglašava da je ipak sve na kraju ispalo dobro sa odštetama koje će dobro doći proizvođačima mandarina.



- Ljudi imaju dosta ulaganja u gnojidbu pa će ovim novcem to podmiriti. Štete od leda će se osjećati još nekoliko godina jer oštećene mandarine neće moći doći na rod. Nismo se naučili da nam netko nešto daje pa je sve dobro - pojašnjava Mataga, naglašavajući da je Opuzen najsjevernija točka proizvodnje agruma u Europi.