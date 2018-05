Vrhunska, autohtona vina, maslinova ulja, raznorazne delicije… Sajam vina je ponovno u Splitu, u podrumima Dioklecijanove palače. Povijesni ambijent odgovara povijesti vina. Najstariji podrum u Hrvatskoj broji impozantnih 830 godina.



- Malo smo ipak mlađi od Dioklecijanovih podruma, ali dobro je – govori nam Tonči Luketa iz vinarije “Kutjevo“.



- Promoviramo nova vina, vidjet ćemo što će ljudi reći. Čini mi se da ima više ljudi nego lani kad smo isto ovdje izlagali vina. Svakako, bolja je posjećenost ove godine i ljudi su zadovoljni, dosta stranaca ima. Malo ih iznenadimo, misle da to nije baš tolika kvaliteta, računaju da je to vino dok se igraju karte i balote – nastavlja Luketa i ističe preferencije posjetitelja.



- Preferiraju pjenušavo vino i “mišance“ našega novog podrumara. Vole ljudi probati nešto novo, ne samo graševinu…



I obiteljska vinarija “Perak“ je izlagač iz Kutjeva, a na tržištu je sedam godina.



- Imamo 12 i pol hektara vinograda u kutjevačkom vinogorju. Najzastupljenija naša sorta je graševina, što je i logično jer je kutjevački kraj poznat po tome, ali imamo sauvignon, merlot, chardonnay… - rekla nam je Maja iz vinarije “Perak“ koja je prvi put na sajmu vina u Dioklecijanovim podrumima.



- Izrazito smo zadovoljni, od organizacije do posjetitelja, bili smo na večeri s kupcima, polako se širimo. Turisti su brojniji za našim štandom, puno stranaca ima, većinom Amerikanci, Australci i Englezi, svima su se jako svidjela naša vina – kaže Maja.



Jedan od turista stranaca je David Teraji iz San Diega. Zatekli smo ga s čašom u ruci, dakako.

- U posjetu sam Splitu, na godišnjem odmoru. Hotel mi je blizu ovog mjesta i tamo su me obavijestili o sajmu vina. Zanimljivo je, lijepo, stara palača, odlična vina. Kušao sam toliko puno vina u malo vremena, zasad mi je najdraže jedno s Brača – priznao nam je David.



Rachel iz Australije također smo uhvatili u kušanju najmanje dvije sorte vina s dva različita štanda.



- Putujem šest mjeseci, došla sam u Hrvatsku, imam pet dana u Splitu. Opazila sam plakat dok sam šetala i rekla si: “Divota, idem“. Odlično je vrijeme za kušanje vina, a ovdje je predobro, obožavam. Volim bijela vina, ali polako, tek sam počela – namignula nam je Rachel, koja je s osmijehom zadovoljstva kušala plavac sa štanda “Hvar Hills“ i malvaziju na štandu “Zigante vina“, na sreću i zadovoljstvo izlagača Eve Krištof i Branimira Sovića.



- Ima dosta turista, što mi je vrlo drago. Lijepo je, palača ima posebnu dušu i užitak, ljudi pokazuju interes. Trenutno u ponudi imamo dva tipa plavca, jedan je “mali“, Maior Rizerva od 13 i pol posto alkohola, drugi Pharos Maximus, sa 16 posto alkohola. Imamo i slatko vino prošek, u pripremi je bogdanuša. Strancima se iznimno sviđa Maior Rizerva, svježi pitki plavac, Pharos je gusto, moćno piće za znalce, preporučujem ga konzumirati uz cigaru, veprovinu ili komadić vrhunske čokolade - ispričala nam je Eva Krištof, agronomkinja i enologinja u firmi “Hvar Hills“ koja se nalazi u Vrbanju na južnoj strani otoka Hvara, iznad mjesta Poljica.



- Gospodarimo vinogradom u rasponu od 30 hektara, a sorte kojima se bavimo su trenutačno bogdanuša koja je zastupljena 20 posto i plavac mali 80 posto. Imamo 150 tisuća loza, tj. duša kojima se bavimo. Sve agrotehničke mjere u vinogradu se provode ručno, od plijevljenja, rezidbe, berbe. Imamo vlastitu hladnjaču jer nam je bitno da sačuvamo kvalitetu grožda i da ono dođe u što kraćem roku od vinograda do podruma i bude zdravo. Nedavno smo osvojili broncu za Pharos Maximus, pohvalili su nam i Maior Rizervu, to nam je znak da idemo u dobrom smjeru. Novi smo na tržištu, a ovaj sajam vina je odlična lansirna rampa – smatra Eva.

Branimir Sović, djelatnik firme “Zigante tartufi“ i “Zigante vina“ iz Buja u zapadnoj Istri, dobio je pohvalu da ima najbolji štand i djelovao je najzaposleniji na sajmu u subotu prije ručka.

- Bavimo se preradom i pakiranjem proizvoda od tartufa, imamo i vinariju i bavimo s proizvodnjom i prodajom vina. Izložili smo većinu naših proizvoda, salame s tartufima, sir s tartufima, svježe tartufe koji su prije dvije noći ubrani u Istri i došli kamionom ujutro rano u Split, a ljudi ih kupuju za paštu, meso itd. Imamo i maslinovo ulje s okusom bijelog i crnog tartufa, tartufe s maslinama, s vrganjima, sol s tartufima, oko 100 proizvoda od tartufa. Naravno, tu je i vino koje ide dobro, u Splitu i Dubrovniku imamo svog predstavnika. Probijamo se na jedno veliko tržište, puno je proizvođača koji “napadaju“ Dalmaciju tijekom turističke sezone. Na našoj strani je kvaliteta i posebna vrsta malvazije, terana, među ostalim imamo i San Stefano – pripovijeda Sović koji je bio i prošle godine na Vinkom podrumu.



- Sad je sve duplo veće, posjećenije. Ovo samo raste. Sviđa mi se prostor jer je u hlađenom dijelu, nije vani, svaka čast organizatorima, htio bih da ovo postane tradicija, da ciljane grupe turista dolaze u posjet podrumima gdje su hrvatska vina iz svih krajeva Lijepe naše - priželjkuje Sović.