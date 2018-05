Slobodna Dalmacija užežin 75. rođendana priredila još jednu vrhunsku feštu: u prekrasnom ambijentu Dioklecijanove palače otvoren 6. Vinski podrum

Tamo gdje je vino, tu se krije istina, ali i fešta, druženje i zabava, dobro raspoloženje i ćakula, a vidjelo se to odmah, na samom otvaranju još jedne fešte od zlatne kapljice, na 6. Vinskom podrumu koji će se do subote u 21 sat održavati u podrumima Dioklecijanove palače.



Jedan od najambijentalnijih prostora na svijetu pružio je domaćinstvo još jednom spoju enologije i gastronomije, ekskluzivnom projektu medijske kuće Slobodna Dalmacija, koja je užežin 75. rođendana priredila još jednu tradicionalnu feštu.



Na ovogodišnjem vinskom sajmu plodove trsa će predstaviti 80 ponajboljih hrvatskih vinara, koji će na 50-ak štandova na kušanje staviti više od 500 svojih vrhunskih vina. To je najbolje od najboljeg što domaća enološka scena marno čuva u svojim podrumima i bačvama, i na jednom od najvećih domaćih sajmova s ponosom prezentira ljubiteljima i hrvatske tradicije i zlatne kapljice.



- Vino i novine imaju svoju čvrstu poveznicu, i jedno i drugo se prave od istih sastojaka, emocija i ljubavi kao dva osnovna pokretača važna za stvaranje krajnjeg proizvoda. I sam naziv vinari-novinari u sebi krije spojku. Kaže se kako se u vinu krije istina. Vjerujem kako se ona krije i u novinama. I upravo tragajući za njom, brojni su novinari pogledali u dno boce. Kroz 75 godina rada naše novinske kuće, Slobodna Dalmacija je ispratila silne trude vinara u procesu nastajanja vina. U tih 75 godina rasla je i ona sama, i od šapirografa došla do najbrže rastućeg portala u našoj zemlji. Druženje s vinarstvom i ljudima koji ga vrhunski stvaraju nastavit ćemo i kroz daljnjih 75 godina – rekao je Jadran Kapor, glavni urednik Slobodne Dalmacije feštu proglašavajući otvorenom.



Kao medijska kuća koja je uvijek znala prepoznati ono najbolje, Slobodna Dalmacija je, rekao je član Uprave Miroslav Ivić, odmah uočila potencijal koji se krije u hrvatskoj enologiji. Ono najbolje od najboljeg je ekipirala i u ovom velikom projektu koji prvenstveno ističe izvorni, tradicionalni domaći proizvod.



- Zahvaliti se možemo brojnima, vinogradarima što su izdvojili ova prekrasna vina, ljudima koji su prepoznali značaj ove velike manifestacije, svima onima koji su pomogli u njenoj realizaciji. Spomenut ćemo i cara u čije smo prostore došli, cara koji ne bi bio car kada ne bi imao pokoji zahtjev. Zahtjev mu je da nastavimo i dalje s ovakvim projektima, s manifestacijom koja će biti još veća, što će na jednom mjestu, u višednevnom trajanju okupiti puno više vina, njih više od tisuću. U tom smjeru idemo - naveo je Miroslav Ivić.

Značaj ovakvih manifestacija prepoznaje i HGK, potvrdila je to njena podpredsjednica Mirjana Čagalj navodeći kako je vino oduvijek bilo inspiracija umjetnicima.



- O njemu je izrečeno puno mudrih misli, ispjevano pjesama, u njegovoj se zlatnoj kapljici kriju sunce, zemlja, loza i znoj - rekla je Čagalj.



- Istina je da vinske manifestacije kao što je ova osnažuju dalmatinsko i hrvatsko vinogradarstvo i vinarstvo. I naš ugled kao zemlje bogate vinogradarsko-vinarske povijesti uz stalno podizanje kvalitete vina, o čemu svjedoče brojna domaća i međunarodna priznanja – navela je podpredsjednica HGK Mirjana Čagalj, čestitajući Slobodnoj Dalmaciji nadolazeći rođendan i pozdravljajući goste francuskom poslovicom da je dan bez vina kao dan bez sunca.



Feštu vina je pozdravila i Alijana Vukšić, direktorica TZ grada Splita ističući značaj ovakvih fešti u turističkom aspektu, dok je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban naveo zanimljivu brojku, čak 3200 hektara vinograda s područja ove županije. Na kojima sunce grije više od 19 milijuna i 200 tisuća trsova. Županija, kaže župan Boban podržava proizvođače vina, a to pokazuje i brojkom od više od tri milijuna kuna uloženih u nove nasade.



- Apeliram na naše restorane i hotelske kuće da gostima ponude naša vina, proizvod našeg podneblja, naše trude. A županija je tu da pomogne, mi smo na dispoziciji – izjavio je župan Boban.



Fešta vina se u podrumima održava u petak do 21 sat, te u subotu od 12 do 21. Pratit će je i niz drugih popratih manifestacija - radionice, predavanja, među njima i ono istaknutog stručnjaka Želimira Bašića na temu Nova saznanja iz prošlosti dalmatinskog vinogradarstva. Subota će donijeti zanimljivu promociju knjige Marketing u teoriji i primjeni.



Osobito će biti zanimljive i vrhunske radionice Potencijal starenja kaštelanskog crljenka, Vugava – potencijal vrhunske sorte otoka Visa, Svjetska top vina iz benkovačkih vinograda, Vertikala vrhunskih plavaca vinske kuće Volarević, te radionica na temu Novootkrivene dubrovačke sorte s kušanjem prvih vina s jedine loze.