Dalmacija od vina i maslinova ulja, od delicija, pršuta i sira, od pjesme, tradicije i baštine, uvijek takva od kada je svijeta – predstavit će se sa svim svojim guštima 25. i 26. svibnja na velikoj fešti u Dioklecijanovim podrumima.



Godinama već s početkom ljeta splitske, dalmatinske novine Slobodna Dalmacija Splićane i njihove goste počasti Vinskim podrumom, velikom feštom vina u nadaleko poznatim podrumima rimskog cara. I baš kao da je car Dioklecijan još živ i valja mu pripremiti carsku trpezu pripremaju se ovih dana carski podrumi nadomak splitskoj Rivi.



Stižu u Dioklecijanove podrume najbolja vina Dalmacije i cijele Hrvatske, dogovaraju se ponajbolje delicije koje će se kušati uz vrhunske kapljice, pripremaju se partyji i glazba, radionice i promocije i fešta će biti baš kako treba – carska.



U Split na festival vina Slobodne Dalmacije dolazi, zasad se zna, više od 80 najčuvenijih vinara Lijepe naše, više od 500 vina bit će ponuđeno na kušanje uz ponajbolje delicije!



Posjetitelji će uz degustacije moći sudjelovati u intrigantnim radionicama, na predavanjima, za nove radoznalce vina organizirane su vinske škole za početnike, a ako hoćete moći ćete se prijaviti i na degustacijske ture s osobnim sommelierom.



Vinari i ugostitelji, hotelijeri i drugi iz poslovnog svijeta vina imat će i posebni termin za svoja druženja, posebna kušanja i dogovore, a posjetitelji će moći kušati najnovija i najglasovitija vina koja u Split dolaze iz čuvenih podruma cijele Lijepe naše.

Tu će biti najbolje od najboljeg: od svjetski proslavljenih moćnih plavaca s Pelješca i Hvara, do mirisnih traminaca s obala Dunava, od nježnih zlatarica i robusnih trnjaka iz vrgoračkih vinograda do lijepih graševina iz Zlatne doline i Baranje i Srijema, od dragulja velikog majstora ledenih vina iz Zagorja Borisa Drenškog Bodrena do elegantnih kujundžuša, koje posljednjih godina pronose slavu imotskih vinograda...



Ponajbolji vinari sa Krka donose svoje ljetne ljepotice žlahtine, a priču o velikim vinima Benkovca, koja po svijetu osvajaju vrhunske nagrade posvjedočit će svojim vrhunskim kapljicama benkovački vinari.

Što kriju kaštelanski podrumi i kakvi su ponajbolji crljenci kaštelanski iz njegova zavičaja, po čemu su posebni plavci s Komarne, kakve tajne kriju šibenski vinogradi, a što novo ima u domovini pošipa Korčuli – sve to i još puno drugih stvari otkrit ćete na fešti vina nadomak splitske Rive.



Uz kušanja vrhunskih kapljica, izvrsnih pršuta i sireva, delicija iz mora i ručno rađenih ekskluzivnih čokolada, posjetitelji će moći sudjelovati i na posebnim radionicama i predavanjima. Radionice Vinskog podruma svake godine donose nove ekskluzivne priče i najnovija saznanja iz svijeta vina.