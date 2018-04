Imotsko autohtono vino sorte kujundžuša dobilo je certifikat vrhunskog vina! Imoćani, a posebno brojni vinogradari diljem Imotske krajine, ponosni su na to.



Desetljećima su milijuni litara imotske kujundžuše protekli kroz bačve i bačve i grla tisuća ljubitelja dobre kapljice. Uvijek se govorilo da je to dobro vino, ali nikada se nije dobio certifikat da je i vrhunsko.



Istina, prije nekoliko godina jedan imotski proizvođač vina dobio je taj certifikat za kujundžušu surl lie, vino rađeno na talogu, odležano u drvenim bačvama, no ova kujundžuša je jednogodišnje svježe vino iz 2017. lepršavije i mirisnije, prava imotska kujundžuša.



Čast da dobije tu oznaku vrhunskog vina pripala je Podrumima Šimunović iz Glavine Donje kod Imotskog.



Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, odjel za promet proizvoda-certifikacijsko tijelo pod brojem 396-04-02-18 -000002 od 19. travnja ove godine donio je rješenje kojim se dopušta Nadi Šimunović, nositeljici obiteljskoga gospodarstva iz Glavine Donje kod Imotskog, da može staviti u promet vino i označiti ga: Zaštićena oznaka izvornosti “Dalmatinska zagora“ VRHUNSKO VINO KZP KUJUNDŽUŠA berba 2017.

Ovim se na jedan način ispunio san imotskih ljubitelja kujundžuše da ona sustigne svojom kvalitetom poznata vrhunska vina, te da se s ponosom može naći na najizbirljivijim vinskim kartama.



Iskorak je ovo i u propagiranju turističke ponude u Imotskoj krajini, koja svakim danom dobiva sve više kvalitetnih sadržaja, koji će biti na usluzi sve većem broju gostiju koji hrle u Imotski i Imotsku krajinu.



I da ovaj uspjeh bude i kompletan, Tihomir i Nada, osim povijesnog uspjeha domaće kujundžuše, dobili su još tri certifikata vrhunskog vina za svoga "Crnog Šimuna", "Bilog vuka" i "Rose Šimun". Imotski se tako upisao u posebnu knjigu područja s vrhunskim vinima.



- Dakako da sam ponosan i ja i moja obitelj. Svi smo se dali u lozu i kvalitetu našega vina. S vrhunskim enologom Viktorom Zdilarom i uz naš trud, ovaj rezultat svakako nam daje vjetar u leđa da nastavimo i dalje proizvoditi imotsko vrhunsko vino - riječi su Tihomira Šimunovića.