Napravit ću nešto "vooov" kazala je 2011. godine novinarka Sanja Muzaferija i tako došla na ideju kako će nazvati udrugu kojom će pokazati da su žene u svijetu vina itekako prisutne. I naravno, zove se WOW - Women on Wine ilitiga po domaći 'Žene i vino'.



Ideja da se pokaže jaka ženska vinska scena, uspješne vinarke, somelijerke, vlasnice vinoteka, žene koje se bave marketingom ili pišu o vinu, proširila se, zapravo, na promociju hrvatskog vinarstva bilo ono muško ili žensko, a i sami vinari su trud žena WOWica prepoznali.



Udruga je najprije funkcionirala samo u metropoli i postala prepoznatljiva po događanju nazvanom Pink day, kad su uživa u rose vinima, a onda polako je krenulo širenje na cijelu Hrvatsku.



Dalmatinsku priču o promociji vina i vinarstva uzela je na sebe Adela Visković, Splićanka koju svi poznaju kao odličnu osobu za organizaciju svakakvih događanja vezanih za gastronomsku i vinsku scenu.



Reći ćete "šta će inženjerka građevinarstva u vinarstvu?", ali oni koji poznaju Adelu, a poznaje je cijeli grad i šire, znaju da njezin angažman znači da će dobro organizirati event, okupiti veliki broj ljudi i privući medijsku pažnju preko društvenih mreža, a to je to što treba da bi se promovirao bilo koji segment rada.



Ona je evo, odabrala vina i organizirala WOWice od Zadra do Dubrovnika. I ne, nije smisao njihova postojanja da idu na izlete po vinarijama, jedu, piju i zabavljaju se, nego zaista ozbiljno rade na promociji toga segmenta proizvodnje. Osobito pomažu novim generacijama vinara koji su mladi, obrazovani i žele stići daleko po kvaliteti i plasmanu svojih vina. Prisutne su na sajmovima, poput GAST-a, organiziraju predavanja, poput onoga o crljenku, nedavno u hotelu "Park", te okupljanja vinara, od kojih se jedno vrijedno, događalo proteklih dana u Splitu.

- Kad me je Sanja, koju do tada nisam poznavala, pozvala da se uključim, razmišljala sam "pa ionako uvijek nešto organiziram, zašto ne". Počela sam s nekoliko prijateljica, a sad nas je tridesetak i zaista uživamo u tome što radimo. Jako smo zadovoljne što su vinari prepoznali da je naš trud na njihovoj promociji itekako koristan. WOW funkcionira kao udruga sa svim obavezama koje uz to idu, jedino su nam članarine u Dalmaciji niže nego u Zagrebu kako bi ženama članstvo bilo prihvatljivije. Često se pobrinemo da naša druženja imaju i humanitarnu notu jer volimo pomagati - kaže Adela (na slici dolje, desno).



Tako spominje događanje Pink week kada se pet restorana uključilo s menijem po sto kuna, a namjena je bila pomoći udruzi za žene oboljele od raka.



- Naravno da je u osnovi svega dobro druženje i prijateljstvo jer bez toga ne bismo postojali. Ali bilo bi vrlo ružno na nas gledati kao na žene koje idu od restorana do restorana, jedu i piju. Potakli smo puno pozitivnih priča i smatramo da je izuzetno važno raditi na povezivanju vinara koji za to sami često nemaju ni volje ni vremena. Jedna od dobrih priča je i naše povezivanje s Alenom Gulinom i Sinišom Koceićem koji se bave edukacijom, savjetovanjem i treninzima po restoranima kako bi kulturu vina podigli na višu razinu. Radili smo na projektu "Vino u sridu" koji se događao u Muzeju grada Splita. Svake srijede vinari su se predstavljali na način da se vino na čaše po deset kuna moglo kušati u toku cijelog dana, a navečer su se predstavljali u tom sjajnom ambijentu u srcu grada. Zajedno s njima sudjelovali smo i na proteklom sajmu "Gast", na kojemu su se opet održavale radionice, a i birao se najbolji rose po izboru WOWica. Ove godine je pobjednik rose "Deklić" iz Istre.



Nije tajna da dalmatinski vinari kaskaju u prezentaciji, baš poput maslinara. Istra je već davno daleko otišla u vrhunskoj promociji svojih ulja, vina, boškarina, koza... Naši ljudi vrijedno rade, ali su u tom segmentu bolje pripreme plasmana uvijek bili sporiji. Srećom, dolaze mlade generacije koje su toga jako svjesne.



- Na primjer u Komarni imate vinare poput Rizmana, Volarevića, Tera madre, ili u Imotskoj krajini Grabovac i Sušić, u Planome Kairos, Inge Jelavić, koji rade vrlo ozbiljne europske projekte. Te ljude treba predstavljati jer imaju odličan proizvod - kaže članica uprave WOW-a.

Za razliku od njih, kaštelanski proizvođači već glasovitog crljenka malo kaskaju u promociji i udruživanju pa su WOWice nedavno u hotelu "Park" organizirale okupljanje i predavanje dr. Gorana Zdunića sa splitskog Instituta za jadranske kulture koji je zapravo i otkrio vrijednost stare loze.

WOWice su redovite gošće na Danima jegulja u Opuzenu koje organizira udruga "Maškadur" odnosno Monika Prović, također članica WOW-a čija je obitelj u proizvodnji vina. U svim tim projektima rado sudjeluju i naša tri poznata kuhara, vrhunska chefa Hrvoje Zirojević, Braco Sanjin i Ivan Pažanin, koji su, kaže Adela, uz sve svoje obaveze uvijek spremni odazvati se.



Važnost takvih događanja u kojima se hrana i vino uvijek nudi po popularnim cijenama, prepoznali su i vlasnici nekih restorana poput Zrna soli, Bokerije, Diokletian's wine house, Radisona i Parka jer time postižu da su im restorani puni i u mnogim zimskim večerima kad u gradu nema turista i kad je potpuno mrtav.



WOWice redovito surađuju i sa Sajmom vina koji već tradicionalno organizira naša Slobodna Dalmacija u Dioklecijanovim podrumima, a idući je krajem svibnja.

Uprava



Predsjednica i osnivačica: Sanja Muzaferija

Dopredsjednica: Margita Belušić Gobić (Rijeka)

Glavna tajnica: Meri Cipranić

Članice uprave: Augusta Fabijanić (Zagreb), Adela Visković (Split), Sandra Petričić (Zadar)

Urednica društvenih mreža: Alis Marić

Kontakti sa članstvom: Stanka Miljković