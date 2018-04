Konačno da se i ja složim s Mladenom Grdovićem. Jer, eto, kao i on, i ja držim da je najljepši grad – vinograd. Posebice u Makedoniji. Iz Tikveškog vinogorja, naravno, a baš tamo je smještena Vinarija Bovin.



Osnovana 1998. godine kao prva privatna vinarija u Makedoniji, Vinarija Bovin je "mic po mic" dosegnula kapacitet veći od 1,5 milijuna boca vina. I to kakvog. Ništa čudno, prepoznatog već diljem Europe, u Sjevernoj Americi, Aziji, Africi, Australiji, ali čini se ne baš – barem kada je riječ o široj vinskoj publici – i u Hrvatskoj.



Domaći vinski connoisseuri, sommelieri, enolozi i vlasnici boljih restorana i wine-barova, naravno, dobro znaju za Bovinova vina, no čini se da ih šira vinoljubna publika, baš kao što je to slučaj i s drugim makedonskim vinarima, ne poznaje baš najbolje.



Jer stari stereotipi su vraški zeznuta stvar, pa tako i onaj o konfekcijskim jeftinim makedonskim vinima iz petolitrene ambalaže. Iako on danas "vrijedi" koliko i stari stereotip o Splitu kao tranzitnom gradu u kojem turisti zastaju samo čekajući trajekt za otoke ili, ako ćete, o Česima, Mađarima i Bugarima kao sirotinji u usporedbi s kojom smo mitska Amerika.



Baš zato splitska promocija Bovinovih biranih vina, koja će se dogoditi uz sparivanje sa šest sljedova Brace Sanjina u restoranu "Bajamonti" na Prokurativama 19. travnja u 19 sati, djeluje kao jedinstvena prilika za kušanje sedam vina. Dakako sparenim uz maštovite Sanjinove "pjate".



U čemu je tajna Bovinovih vina, koja naručuje i britanski dvor i svemoćni Putin? U prvom redu zbog sjajnih tikveških vinograda, smještenih na području najbližeg mogućeg susreta kontinentalne klime sa sjevera i mediteranske s juga, te maksimalne dnevne temperature od 40°C. Što, uz oborine od 500/600 m2, svrstava Tikveško vinogorje među najbolje vinske regije na Balkanskom poluotoku.



Posebno su atraktivne lokacije Lepovo brdo, na šesto metara nadmorske visine, i Dissan (700 metara visine s vinogradima iz kojih stiže vranac za senzacionalni "My Way" koji me, priznajem, svaki put kad ga kušam obori s nogu!), gdje stalno piri lagani povjetarac koji štiti vinograd od bolesti.



U takvim idealnim klimatskim prilikama vranec, cabernet sauvignon, merlot, syrah/shiraz, cabernet franc, tempranillo, petit verdot, chardonnay, sauvignon, muscat... daju sjajne rezultate. Nije iznenađenje stoga da je Bovin prvak Makedonije u kategoriji crnih vina još od 1999., ali i slavodobitnik na brojnim prestižnim međunarodnim vinskim izložbama i ocjenjivanjima.



Što će Bovin ponuditi splitskim vinoljupcima u "Bajamontiju"?



Najprije Ana Maria Rose iz 2017., kao pravu čašicu svježine koja će nepce, uz hladni morski pjat s carpacciom, pripremiti za eno-gastro prezentaciju, a onda Reinski Riesling s odličnim voćnim (zelena jabuka, breskva, marelica...) i cvjetnim aromama te nježnim kiselinama. Ovo je vino idealno uz lagana mesna jela i, dakako, sve iz mora. Pa tako i uz Sanjinove raviole punjene kozicama na kremi od mrkve i ružmarina.



Bovinov Sauvignon Blanc je, pak, izrazito suho bijelo vino sa snažnim voćnim aromama i aromama raslinja, a sjajno paše uz piletinu, ribu, školjke te – posebno dobro – uz sireve. U "Kontri" će biti sparen sa pšenicom i dimljenim plodovima mora.



I Bovinov Chardonnay je kompleksno vino s tipičnim aromama sorte, mirisom tropskog voća – ananasa, banane, citrusa te dinje i jabuke. Okus je dugotrajan i osvježavajući pa je ovo vino "dušu dalo" za sparivanje uz stare sireve, bijela mesa i ribu. Nema stoga sumnje da će se lijepo sljubiti uz pjat s fileom lubina u umaku od pečenog škampa i prošeka.



Bovinov Dissan Barrique vranec je suho crveno vino odležano šest mjeseci u novim makedonskim hrastovim bačvama. Tipično za sortu vranec, ima mirise trešnje, višnje i sitnog bobičastog voća. Izrazito je kompleksno vino s jako puno suhih ekstrakata pa se može dugo čuvati i trajati. Zbog svega toga najbolje prija uz, uvjetno rečeno, težu hranu, svinjetinu, masniju ribu, divljač i janjetinu... Poput one koju će ponuditi Braco Sanjin u slatko-kiselom umaku uz roladu od pršuta.



Imperator Vranec je vino dobiveno od kasne berbe s odabranih pozicija Bovinovih vinograda. I njega krase sve odlike sorte pa odlično ide uz mesna jela poput svinjetine, janjetine, masnije ribe... I uz čokoladu. Stoga će se uz njega u "Bajamontiju" ponuditi souffle od tamne čokolade, lješnjake, bademe i semifredo.



Za kraj Bovin će kao "vino iznenađenja" predstaviti čudesnu A'gupku, još jedan vranec iz kasne selektivne berbe prosušenoga grožđa na trsu iz Bovinova vinograda s posebnih položaja. I ovo vino nudi raskošne i bogate arome zrelog voća i tamne čokolade, punog je tijela, kompleksnog okusa, a može se spariti i sa zrelim sirevima, s tamnim mesom s roštilja te – idealno – s jelima od divljači.



A uz ovo "čudo u čaši" zacijelo će biti mnogo jasniji stari stihovi pjesme Timea i ono "tamo gdje vječno sunce sja, tamo je Makedonija".