Vinari, prijavite blago svojih konoba!

Početkom ožujka, u povodu proslave Dana grada Kaštela, održat će se ovogodišnja 15. večer kaštelanskih vina i 6. nacionalno ocjenjivanje vina proizvedenog od crljenka kaštelanskog.



Tom prigodom organizatori iz društva "Bijaći" uputili su poziv zainteresiranim vinarima koje žele sudjelovati u ovoj manifestaciji da od četvrtka do subote, od 1. do 3. veljače, donesu svoja vina na uzorkovanje.



Poziv se odnosi na sve vinare s područja Kaštela te na sve proizvođače vina od crljenka kaštelanskog iz cijele Hrvatske.



Uzorci će se zaprimati navedenim danima u prostorijama PZ "Kaštelacoop" u Kaštel Starom, i to u četvrtak i petak od 17 do 19 sati, te u subotu od 9 do 12 sati.



Zainteresirani trebaju donijeti po tri boce od 0,75 ili jedne litre za svaki uzorak, a može se prijaviti maksimalno po jedan uzorak za svaku od kategorija. I ove godine kategorije su bijelo vino, crno vino i opolo, sva vina berbe 2017. godine te kategorija odležanih crnih vina.



Za kategoriju vina od crljenka kaštelanskog u obzir će se uzeti samo ona vina koja imaju dozvolu za stavljanje u promet, odnosno imaju markicu.



Sve uzorke vina ocjenjivat će posebna komisija koju će činiti renomirani enolozi, a proglašenje najboljih vina i vinara održat će se 1. ožujka.



Uz društvo "Bijaći", suorganizatori ovog događanja su udruga vinara "Kaštelanski crljenak", PZ "Kaštelacoop" te Srednja škola "Braća Radić".