Zadarska vinska scena odnedavno je postala bogatija za Udrugu ljubitelja vina "Vinum" koju je osnovao bračni par Manuela i Robert Plohl, pasionirani vinoljupci i kolekcionari vina iz Zadra. Udrugu su osnovali kao odgovor na izazove modernog doba i sve izraženije potrebe za izgradnju visoke vinske kulture, kako u Hrvatskoj tako i u Zadru.



– Suprug i ja dijelimo ljubav prema vinima i putovanjima. Tijekom naših brojnih putovanja imali smo prilike posjetiti najjače vinske regije svijeta i tako se rodila ideja o osnivanju udruge – započinje nam priču Manuela, koja je inače po struci arheologinja.



Objašnjava kako su prvo razmišljali o osnivanju kluba prijatelja i ljubitelja vina, ali na taj način, kao klub, ne bi mogli organizirati veće projekte jer tada ne bi imali pravo na traženje potpora za financiranje svog programa.



Njihov je cilj okupiti širok spektar ljudi, od stručnjaka iz područja vinske scene pa sve do običnih ljubitelja vina, kako bi zajedno premostili sve prepreke prilikom organiziranja većih događanja.



– Manuela je idejna osnivačica udruge i kad mi je došla s idejom, oduševio sam se. Prvo smo porazgovarali s našim prijateljima koji dijele istu ljubav prema vinima kao i mi, a onda se cijela priča zakotrljala i počelo nam se javljati sve više ljudi – govori Robert, po struci inženjer elektrotehnike, napominjući kako je udruga u samom početku imala pedesetak članova, a sada je želju za učlanjivanjem izrazilo više od stotinu zainteresiranih i svakim ih je danom sve više.



– Ovako velik odaziv javnosti i medija nismo očekivali. Kontaktiraju nas sa svih strana i oduševljeni su našom idejom. To nam daje dodatni poticaj jer upravo je jedan od naših glavnih ciljeva jačanje zadarske vinske scene, kako na nacionalnom tako i na međunarodnom planu – iskreno će Manuela, dodajući kako sa suprugom na putovanjima u vinskim regijama uvijek promovira hrvatska vina, pa su tako primijetili da Francuzi iskazuju veliki interes za hrvatskim vinima i puni su pitanja.

Manuela i Robert svoje znanje usavršavaju posjećujući vinske regije, a između ostalog, zadnjih sedam godina kupuju knjige uglednih svjetskih vinara i connoisseura te na taj način stvaraju vlastitu malu vinsku biblioteku.



– Hrvatska je zemlja koja ima svih pet vinogradarskih klima, dok ih Francuska, na primjer, ima samo četiri. Imamo izuzetno dobre preduvjete za iznimno kvalitetna i dobra vina, što se već pokazalo istinitim jer su naša vina u visokoj uzlaznoj putanji i vinska kulturna scena iz dana u dan sve više raste – govori Manuela.



Kad promatramo lokalnu scenu, Robert ističe kako u Zadru postoji veliki vinski interes. Govori kako je Zadar svojim entuzijazmom, željom, znatiželjom i dalmatinskim prkosom u dvije godine napravio veliki pomak i napredovao, te su ljudi od vinskog amaterizma došli do profesionalnog poznavanja vinske scene.



Udruga ljubitelja vina "Vinum" iza sebe ima već dva događaja. Prvi je bio Gastronomsko-vinska večer organizirana u suradnji sa Siranom MIH iz Kolana, na kojoj je 40 ljudi kušalo i stručno ocjenjivalo sljubljivanje okusa vina i sireva.



– Degustirala su se vina mahom vinara zadarskoga kraja, ali i još nekoliko iz istarske regije. Princip je bio takav da degustatori nisu znali koje vino piju u slijedu, nego su bili koncentrirani na spoj okusa pojedinog sira s vinom – objašnjava Manuela.



Na zadarskom Adventu na prijedlog prijatelja Ivana Stiblika, sommeliera trećeg stupnja, organizirali su kušanje kuhanog vina na kojem je sudjelovalo 17 ugostitelja.



– Dobili smo tri najbolja kuhana vina i zadovoljni smo odazivom ugostitelja, ali i javnosti. Ovakvih zabavnih događanja u gradu nedostaje, a nadam se da smo nekima dali i poticaj da se više potrude – govori Robert.

Iako je "Vinum" mlada udruga, planova za budućnost ne nedostaje. U planu je organizacija vinskog izleta u plešivičko vinogorje za svoje članove, gdje će posjetiti proizvođače najboljih pjenušaca u Hrvatskoj.

– Želja nam je u Zadar dovesti i tečaj WSET (Wine and Spirit Education Trust), a to je najprestižnija svjetska vinska škola za edukaciju o vinu. Kontaktirala sam ih i izrazili su interes za dolaskom ako se skupi dovoljan broj polaznika – govori Manuela, dodajući za kraj kako Zadar ima veliki potencijal da ga turisti prepoznaju kao vinsku regiju, pa i sva događanja vinskog tipa vode u tom smjeru.



Na pitanje koja bi hrvatska i zadarska vina posebno izdvojila po svojem potencijalu i kvaliteti, Manuela je ostala suzdržana.



– Brojni naši vinari već sada odlično kotiraju na prestižnim vinskim međunarodnim natjecanjima i gdje god se pojave, vraćaju se s medaljama zlatnog, srebrnog i brončanog sjaja, a to je najbolja promocija za Hrvatsku – zaključuje.



Predsjednik "Vinuma" je Filip Erceg, njegov je zamjenik Mario Vuksan, tajnica je Manuela Plohl, a u upravnom i nadzornom odboru sjede Robert Plohl, Neven Pedišić i Matko Bačinić.