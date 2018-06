Novo veliko priznanje: Gligorin sir na prvom mjestu Telegraphove liste!

U seriji članaka o najboljim jelima u najpoznatijim europskim destinacijama koje objavljuje britanski The Telegraph, stručnjak za lokalnu ponudu u Hrvatskoj sastavio je listu 10 jela koja svakako ne smijete propustiti kušati ako posjetite našu malu zemlju.



Na listi se tako nalazi salata od hobotnice, crni rižoto, tjestenina s tartufima, brudet, škampi na buzaru, svježa riba, sarma, janjetina i jela ispod peke.



Ono prvo i najbolje koje preporučuje britanski The Telegraph upravo je delicija našeg otoka – paški sir.



I to ne bilo koji već onaj Sirane Gligora, gdje ga je, po njihovu mišljenju, najbolje i probati.



"Stjenoviti otok Pag poznat je po svojoj izdržljivoj ovci koja se hrani divljim biljem, poput ružmarina. Ovčje mlijeko koristi se za stvaranje paškog sira, koji dozrijevanjem postaje sve teži, suši i slaniji, nešto poput talijanskog pecorina. Svakako posjetite Siranu Gligora na Pagu za degustaciju ove delicije", stoji u tekstu The Telegrapha o paškom siru.