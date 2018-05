Unatoč pompoznim najavama mjere 6.1.1. za poticanje mladih poljoprivrednika, kojom se među ostalim financira modernizacija obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mali broj Dalmatinaca ostvarit će pravo na ove novčane poticaje iz EU fondova.



Naime, natječaj za operaciju 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima" iz Programa ruralnog razvoja RH objavljen je 11. travnja 2018. godine, a od 25. travnja 2018. godine u podne pa do 13. lipnja 2018. godine u podne može se podnijeti zahtjev za ovu novčanu potporu.



Prema strogo utvrđenim kriterijima na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu.



Dobivenim novcem se može financirati među ostalim i kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada.



Novina je da se prijaviti mogu i oni mladi poljoprivrednici kojima poljoprivreda nije osnovna djelatnost. Iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj 372.000 kuna dobit će oni poljoprivrednici kojima je poljoprivreda glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore, a 148.800 kuna pripada onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.



Premda je pohvalno što u raspodjeli potpora mogu sudjelovati i poljoprivrednici "rekreativci“, kojima obrada zemlje nije primarno zanimanje već popunjavanje kućnog budžeta, ograničavajući faktor je postavljeni rok od dvije godine, koliko mladi poljoprivrednici moraju biti nositelji obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva.



Dakle, OPG mora glasiti na njihovo ime dvije godine, a ako su vlasnici OPG-a na svoje ime samo jedan dan duže od 24 mjeseca ne mogu ostvariti ovu novčanu potporu! Zbog toga će mali broj Dalmatinaca ostvariti to pravo.

Svi s kojima smo razgovarali nositelji su svog OPG-a duže od dvije godine, pa unatoč ispunjavanju uvjeta godina starosti neće moći dobiti EU novac. Oni drže da se na ovu mjeru mogu prijaviti i oni koji su već unaprijed znali uvjete natječaja pa su svoje OPG-ove "papirološki" stavili na svoje ime i tako ispunili osnovni uvjet od 24 mjeseca.



- Na raspolaganju je 132,6 milijuna kuna u ovom natječaju. Financirati možete od kupnje poljoprivredne mehanizacije i opreme, domaćih životinja do bilja, sjemenja i sadnog materijala. Vi najbolje znate što vam treba, a u natječaj je uključeno i građenje, opremanje prostora, podizanje ili rekonstrukcija trajnih nasada. Ostavljene su široke mogućnosti i vjerujem da će svatko naći ponešto za sebe - poručio je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić mladim poljoprivrednicima.



Ni OPG Kican Jelčić, čiji vlasnik ima 31 godinu, iz Krvavca u Kuli Norinskoj, koji proizvodi aroniju i prerađevine od aronije, ne ispunjava uvjete ovoga natječaja, premda ima velike poslovne planove za izgradnju pogona za proizvodnju prirodnih sokova.



- Uvjeti za mjeru 6.1.1. nisu korektni prema poljoprivrednicima. Ja imam OPG od 2011. godine, a oni traže ne starije od 24 mjeseca - žali se mladi Metkovčanin Branko Komazin koji se natjecao za zakup državnoga poljoprivrednog zemljišta i nije ga dobio, pa sada prilikom prijava na natječaje EU fondova ima problem jer nema dovoljnu veličinu poljoprivrednoga gospodarstva.



Situacija je dovedena do apsurda, jer, dakle, poljoprivrednici mlađi od 40 godina, koji se poljoprivredom bave dugi niz godina, ne mogu dobiti poticaje.



- Iako imam 31 godinu ne spadam u mlade poljoprivrednike jer sam obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo otvorio 2009. - kaže nam Tomislav Šiljeg, čiji se metkovski OPG "Šiljeg Eko line" bavi proizvodnjom smokava i prerađevina od smokava.



On drži da se na ovakav način diskriminiraju OPG-ovi stariji od dvije godine.



- Ministar Tolušić je bio upoznat sa ovim problemom, ali nije bilo volje da se neke stvari promijene - kaže Šiljeg.