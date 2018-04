Kako bi se pomoglo poljoprivrednim proizvođačima, Grad Metković je, na inicijativu zamjenika gradonačelnika Roberta Doke, u gradskom proračunu za 2018. godinu osigurao 300.000 kuna za program potpora u poljoprivredi.



Važno je istaknuti da je ovo prvi put da Grad Metković donosi ovakav oblik poticanja u poljoprivredi. Korisnici ovog programa bit će poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području Metkovića.



Sredstva poticaja malih vrijednosti koristit će se za isplatu dijela troškova ili naknada vezanih uz poslovanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG), pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti sa sjedištem na području grada Metkovića koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost na površinama upisanim u sustav ARKOD.



– Raspon poticaja varira ovisno o mjerama, do maksimalno 5000 kuna po pojedinom korisniku, dok je za zadruge i udruge predviđeno do 10.000 kuna. Grad Metković će u razdoblju od 2018. do 2020. godine financirati potpore stočarima i pčelarima, obnovu i gradnju staklenika i plastenika, uvođenje ekološki naprednih metoda u poljoprivrednoj proizvodnji, nabavu opreme, alata i strojeva za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, te poticanje udruživanja poljoprivrednih proizvođača – objašnjava Doko.



– Poljoprivredna proizvodnja oduvijek je bila najvažniji dio ukupnoga gospodarstva neretvanske regije, a današnja proizvodnja opterećena je brojnim problemima i svakako je daleko od optimalne iskorištenosti bogatih prirodnih poljoprivrednih resursa našega kraja. Razvoj poljoprivrede na ovom osjetljivom agro-ekološkom području treba temeljiti na održivoj i integriranoj proizvodnji koja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih i tehnoloških mjera uz minimalni utjecaj na okoliš – istaknuo je Doko.



– Neosporno je da dolina Neretve ima brojne prirodne prednosti za uspješnu poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, unatoč prirodnim prednostima, poljoprivreda zadnjih godina stagnira. Odluka Grada Metkovića o donošenju potpora za poljoprivrednike na tragu je naših danih predizbornih obećanja da ćemo poljoprivredu i poljoprivredne proizvođače vrednovati na način kako oni to i zaslužuju, jer poljoprivreda je trenutno najvažnija gospodarska aktivnost kako na području grada, tako i cijele doline, a poljoprivrednici svojim aktivnostima, osim što rade na zapošljavanju i dobrobiti svojih obitelji, uvelike pomažu i druge grane gospodarstva, trgovinu, turizam, ugostiteljstvo i građevinarstvo.



U izradi programa ovih potpora, osim radne skupine iz Grada, savjetovali smo se i s djelatnicima Poljoprivredne savjetodavne službe te s proizvođačima i agronomima s našeg područja, a program potpora prilagodili smo strukturi naših proizvođača – objašnjava Doko.



– Kako je ovo prva godina potpora, detaljno ćemo pratiti provođenje programa kako bismo za sljedeću godinu donijeli još bolji i, nadam se, izdašniji program potpora za naše poljoprivrednike. Osim ovih potpora, Grad Metković će vrlo ažurno i u okviru svojih mogućnosti pratiti i pomagati rješavanje svih ostalih aktivnosti vezanih uz poljoprivredu: navodnjavanje poljoprivrednih površina Koševo – Vrbovci, raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem, rješavanje povrata zemljišta u Koševu te redovito održavanje poljskih putova – zaključio je dogradonačelnik Robert Doko.



Kako doznajemo, u idućim danima Grad Metković će raspisati natječaj za dodjelu sredstava iz navedenog programa potpore u poljoprivredi za 2018. godinu, u kojem će biti razjašnjeni svi detalji o mjerama poticanja i načinu prijava poljoprivrednika.