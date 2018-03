Prema uvjerenju prosječnog potrošača (ne samo) u Hrvatskoj, sve voće i povrće na tržištu puno je pesticida, sredstava štetnih za zdravlje i okoliš koja se u konvencionalnoj poljoprivredi koriste za zaštitu biljaka od štetočinja, što je skupni naziv za kukce, bakterije, viruse, gljivice…



Nedavno je, recimo, francuska ekološka udruga Generations Futures ("Buduće generacije") objavila izvještaj prema kojemu su u više od sedamdeset posto ispitanih uzoraka voća, te u dvije petine ispitanog povrća pronađeni ostaci pesticida. U njihovu izvještaju, koji je snažno odjeknuo u medijima i izvan Francuske, "zvijezde" su bile grožđe i celer u kojima je pronađeno najviše tragova pesticida.



O tome kakva je situacija s uporabom pesticida u hrani koja se proizvodi i prodaje u Hrvatskoj, kakvi su rezultati inspekcijskih nadzora u dijelu koji se odnosi na nađene tragove pesticida, u kojim su proizvodima pronađeni s obzirom na njihovo porijeklo, neka su od pitanja na koje smo odgovore potražili u nadležnim ministarstvima. Sudeći prema tim odgovorima, vrag, što bi se reklo, i nije tko crn kakvim se čini.



Iz Ministarstva zdravstva saznajemo kako je, prema Nacionalnom programu praćenja pesticida u i na hrani tijekom 2017. godine, njihova Sanitarna inspekcija na unutarnjem tržištu, u maloprodaji, veleprodaji i na tržnicama, uzela ukupno 488 uzoraka hrane raznih kategorija – voća, povrća, žitarica i dječje hrane (početne i prijelazne formule za dojenčad i malu djecu i voćne i povrtne kašice).



Utvrđeno je pet nesukladnih uzoraka: u mrkvi su nađeni ostaci propizamida, u luku imidakloprida, u paprici propikonazola, a u rajčici i kruški klorpirifosa. Radilo se o jednom uzorku porijeklom iz EU-a, a po dva domaćeg porijekla i iz trećih zemalja, odnosno iz zemalja izvan Europske unije, u ovom slučaju iz Albanije.



Rizik za zdravlje potrošača prema inicijalnoj procjeni rizika Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo predstavljale su jedino kruška, porijeklom iz Hrvatske, i rajčica iz Albanije. U žitaricama i dječjoj hrani ostaci pesticida nisu pronađeni.



O pronalasku nedozvoljene primjene sredstava za zaštitu bilja Sanitarna inspekcija obavještavala je nadležnu inspekciju Ministarstva poljoprivrede – dostavljeni su im dva tako dva uzorka celera korjenaša u kojima su utvrđeni ostaci difenokonazola, tebukonazola, ciprodinila, boskalida, azoksistrobina, linurona, jabuka s ostatkom fenazakvinom, kruška s diflubenzuronom.

Objašnjava dalje kako postoje ostaci pesticida u dozvoljenim i nedozvoljenim količinama; u nekoj hrani moguće je naći dozvoljene rezidue preparata, ali to ne znači da je ona zdravstveno ispravna.



- Svim našim poljoprivrednicima obavezna je od 2015. godine edukacija o održivoj upotrebi pesticida. Provode se i edukacije za podizanje razine obrazovanja, posebno mladih poljoprivrednika, s naglaskom na upotrebu pripravaka manje otrovnosti i kraće karence - razdoblja od zadnjeg tretmana do berbe ili žetve, nakon čega pesticida može ostati u dopuštenim količinama.



Dodaje kako su poljoprivrednici sve svjesniji da se s pesticidima treba raditi oprezno i strogo prema propisima.



Problemi, ipak, postoje. U razgovoru s nekoliko registriranih poljoprivrednika koji se bave proizvodnjom povrća i maslina saznajemo da toksične pesticidne pripravke moraju, doduše, kupiti uz odobrenje, da imaju obavezu vođenja evidencije o tome što su od zaštitnih sredstava upotrijebili, ali da u njihovu slučaju nadzor dosad nije ni jednom proveden (o čemu mr. Župić kaže da se nadzor obavlja slučajnim odabirom, i da to ne znači da ga nema).



Poljoprivrednici s kojima smo razgovarali upozoravaju, također, da „ispod radara“ prolazi nabava pesticida u BiH, uglavnom u Hercegovini, gdje se mogu kupiti bez dozvola kakve su potrebne u Hrvatskoj.



- Više od 80 edukacijskih tečajeva održano je na području Županije splitsko-dalmatinske. Ljudi su nešto naučili, uočljivo je da se polako mijenja odnos prema upotrebi pesticida. Stalno se povećava broj inspekcija i na tržnicama i u centrima. Ne može se reći da je sustav upotrebe i kontrole pesticida loše postavljen.



Imamo, međutim, grupu poljoprivrednika koji nisu u sustavu, nisu bili obavezni proći edukaciju, a do pripravaka dolaze na razne načine, pa i kupujući ih preko granice, u Hercegovini. Oni se proizvodnjom hrane bave na crno, za svoje potrebe, ali i za prodaju. Rade to na razne načine, uključujući i tržnice. Poljoprivredom se dakle bave i oni bez ikakve edukacije, a posljedica je da doista možemo kupovati hranu za koju se ne zna čime je i u kojim količinama tretirana, i u kojoj se može naći i nedopuštenih sredstava i nedopuštenih količina pesticida.



Prema mišljenju mr. Župić, naši poljoprivrednici u Hercegovini kupuju zbog razlike u cijeni, a razlika postoji i u listi pripravaka – neki su tamo dopušteni, kod nas nisu.



Napominje kako je na web-stranicama Ministarstva poljoprivrede lako pronaći FIS bazu podataka o registriranim pripravcima koje se smije koristiti u Hrvatskoj – antibiotici su, na primjer, strogo zabranjeni u biljnom zdravstvu - s detaljnim uputama za upotrebu..