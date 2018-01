Poljoprivrednici, javite se! Država daje hektar zemljišta za deset tisuća kuna

Poljoprivrednici zainteresirani za zemlju u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Ploča pripremaju se za još jedan u nizu natječaja koji će ovaj put raspisati Grad Ploče, nakon što se, kako se očekuje, tijekom veljače donese novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu.



Na gradskome području nalazi se oko 700 hektara poljoprivrednog zemljišta, od čega 300 hektara u k.o. Plini i Pasičini, a oko 400 hektara na području k.o. Komin. Upravo za ove "kominske" hektare do sada je bezuspješno raspisano nekoliko natječaja, ali najveći dio zemlje desetljećima obrađuju uzurpatori.



Novi Zakon donosi značajne novine kada su u pitanju uvjeti za dobivanje državne zemlje u zakup, a najznačajnija je vezana uz dobivanje ugovora o privremenom korištenju zemljišta.



Takvi ugovori omogućit će onima koji ih budu imali bodove koji na natječaju lako mogu biti presudni za dobivanje zemlje. Naime, na zadnjem natječaju osobe s takvim ugovorom imale su čak 20 od mogućih sto bodova, što dovoljno svjedoči u kojoj mjeri takav ugovor može biti odlučujući.



A da bi do njega došli, poljoprivrednici koji, bez pravne osnove, drže u posjedu poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH moraju najprije s Ministarstvom poljoprivrede, koje zastupa Općinsko državno odvjetništvo u Metkoviću, sklopiti izvansudsku nagodbu i platiti određeni novčani iznos koji izračunava Agencija za poljoprivredno zemljište.



Od te Agencije, kako predviđa novi Zakon, Grad Ploče preuzima ingerencije oko zemljišta. Inače, DORH je pokrenuo brojne postupke protiv uzurpatora, pa će biti zanimljivo vidjeti hoće li oni koji ne postignu izvansudsku nagodbu moći sudjelovati na natječaju.



Korisnici poljoprivrednoga zemljišta morat će platiti novčanu naknadu u visini iznosa dvostruke početne zakupnine za zadnjih pet godina, uvećanu za kamate, dok za vrijeme u kojem su obrađivali zemlju prije toga nastupa zastara potraživanja.



Početna zakupnina za osobu koja je protupravno koristila jedan hektar poljoprivrednog zemljišta bila je 802 kune, pa je iznos dvostruke početne zakupnine 1604 kune po hektaru. Za pet godina to je nešto više od osam tisuća kuna, a s kamatama oko deset tisuća kuna.



No, vremensko razdoblje za koje treba platiti obuhvaća i vrijeme otkad je DORH podnio zahtjev za nagodbom do trenutka potpisa ugovora, što znači da taj iznos može biti veći i za dvije tisuće kuna.



Prema neslužbenim informacijama, do sada su samo dvije osobe ispunile potrebne uvjete i dobile ugovore o privremenom korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta, koje su potpisali s Agencijom za poljoprivredno zemljište.