- Nisam se borio za ovakvu Hrvatsku. Hrvatsku koja je nekome majka, a nekome maćeha. Nažalost, meni je maćeha...



Tim nas je riječima dočekao razvojačeni branitelj Goran Vuinac kojemu su Hrvatske vode posjekle 150 mandarina i maslina na predjelu Modrič nedaleko od ušća Neretve.



Tu parcelu Vuinac je dobio od Grada Opuzena i na njoj je prije šesnaest godina zasadio plantažu mandarina. Otprilike 400 komada koje su mu, kako kaže, bile jedini izvor prihoda. I sve je funkcioniralo desetak godina, a njegovi problemi počeli su kada su se Hrvatske vode uknjižile na dio te parcele na kojoj su već bila zasađena stabla mandarina.



- Mene nitko nikada nije upozorio da je to zemljište vodno dobro. Da sam znao, ne bih sadio mandarine. Ovako samo imam troškove i probleme. Zemlju sam na obrađivanje dobio od Grada Opuzena i nigdje se nisu spominjale Hrvatske vode - govori nam Vuinac, koji se s ovim problemom obraćao na više adresa, ali pomoći nije dobio.



Kaže da je na tih 150 stabala mogao ubrati i do petnaest tona mandarina. Sada je ostao bez toga. To mu je sve što ima, jada nam se. A osim što je ostao bez 150 stabala mandarina, morat će platiti i sve troškove njihova uklanjanja.



- Ma idem sakupiti grane za loženje jer će mi i njih netko odvesti - ogorčen je Vuinac, koji se pribojava da će mu ispilati i ostalih 250 mandarina.



- U ratu sam sudjelovao od početka. Nisam dobio ni stan ni kredit, a drugi su dobivali. Eto, ja sam dobio ovaj komad zemlje da ga obrađujem i vidite, sada mi ni to ne dopuštaju - ogorčen je Vuinac, koji kaže da mu je ugrožena egzistencija.



- Jednostavno mi ne daju da normalno živim.

Vuinac tvrdi da Hrvatske vode čiste i prave kanale pa su tako odlučile kanal napraviti baš kroz tu njegovu plantažu mandarina, i to po projektu iz sedamdesetih godina prošlog stoljeća.



- Jasno mi je da se kanali moraju čistiti i održavati. Ali ako može proći mali bager, zašto idu s velikim - pita se.



On misli, kada bi se kanal pravio malim bagerom, da bi mu ostala većina mandarina. Ovako, sve je otišlo u propast.



Naš sugovornik obraćao se na različite adrese u Gradu Opuzenu i Hrvatskim vodama. Međutim, nitko nije riješio njegov problem. Gradska vlast je nenadležna u ovim pitanjima, a Hrvatske vode smatraju da je on uzurpirao zemljište na kojemu je zasadio nasad mandarina.



Međutim, Vuinac to opovrgava. Tvrdi da on nije nikakav uzurpator, već da samo želi raditi i normalno živjeti od svoga rada.



- Ima dosta sličnih slučajeva. Ljudima Hrvatske vode popilaju dva ili tri reda naranača i to tako stoji nekoliko godina. Ne prave se nikakvi kanali. Ne znam što je to - pita se Vuinac, koji tvrdi da su Hrvatske vode u Neretvi ispilale na tisuće stabala mandarina sve pod maskom gradnje odvodnih kanala. Od tih mandarina je moglo živjeti pedeset obitelji. A ovako od toga nitko nema koristi.



Ljudi su ogorčeni, a kanali se ne prave, govori Vuinac, koji ne odriče pravo Hrvatskim vodama da se uknjiže na zemljište oko odvodnih kanala, ali traži i kompromis, u slučaju da su tu već posađeni trajni nasadi mandarina, maslina ili neko drugo voće.



- Na ovakav način se uništava zemlja u Neretvi, umjesto da se okrupnjavaju parcele, one se kanalima još usitnjavaju. Može se sve odraditi a da se ne nanosi šteta ljudima koji žive od proizvodnje mandarina. Treba samo malo dobre volje - drži Vuinac, koji je ogorčen jer mu nitko prije šesnaest godina nije rekao da ne sadi mandarine na tom zemljištu Hrvatskih voda.

- I danas, kad su stabla došla na punu rodnost, kao šerifi upadaju i pilaju ih. To samo ima u Hrvatskoj - ogorčen je Vuinac, koji je svjestan da mandarine ne može vratiti, ali želi o tom problemu javno govoriti jer se mandarine pilaju i kanali prave po projektu iz vremena nekadašnjeg PIK-a Neretve.

Slučaj nije zaključen pilanjem stabala mandarina. Vuinac će još morati platiti sve troškove uklanjanja stabala mandarina i platiti kaznu jer je uzurpirao zemljište, vlasništvo Hrvatskih voda, odnosno Republike Hrvatske.



- Možete misliti kako se osjećam. Ja sam uzurpator zemljišta države koju sam stvarao 1991. godine - ogorčen je Goran Vuinac, koji smatra da ljudima treba omogućiti da ostanu i rade u Hrvatskoj, a ne da se iseljavaju u Irsku.

Grad: Uknjižene su 'Vode'



Već nekoliko godina Hrvatske vode na zemljištu koje je javno vodno dobro rade kanal i Grad Opuzen ne može utjecati na njihove poslovne planove - Ivo Mihaljević, gradonačelnik Opuzena.



Grad Opuzen je u zakup dao parcelu koju koristi gospodin Goran Vuinac, a pored te parcele je površina javnog vodnog dobra na koju su se 2013. godine, nakon formiranja zemljišnih knjiga, uknjižile Hrvatske vode, pojašnjava gradonačelnik Mihaljević.



- Meni je žao ljudi koji su oštećeni. Ali Grad Opuzen nema nad tim nikakve ingerencije - kazao je Mihaljević.