Dugoročna prognoza za siječanj i veljaču: nema zime, bit će puno kiše!

Ako se zima poznaje po siječnju onda „nema zime“! Naime, srednja mjesečna temperatura siječnja očekuje se osjetno iznad prosjeka.



Na području Istre to se pozitivno odstupanje od srednjaka očekuje od 0.5°C do 1°C. Na ostalom jadranskom, maslinarskom području to će odstupanje predviđa i do 1,5°C, a u Dalmaciji je moguće i više!



Na cijelom jadranskom području očekuje se količina oborine veća od prosjeka za ovaj mjesec. Na području Istre povećanje od prosjeka se predviđa za 10 mm do 20 mm.



Veće se količine oborine očekuju u Dalmaciji posebno u srednjoj i južnoj gdje se predviđa količina oborine i za 30 mm do 50 mm veća od prosjeka. Prosječne količine mogu se očekivati samo na pučinskim otocima i vanjskim zadarskim otocima.



Kako se za siječanj očekuje tlak zraka niži od prosjeka i za 1 hPa na cijelom jadranskom području logično je zaključiti da nas tijekom siječnja očekuje vrijeme po jugu, toplo i kišovito. Hoće li biti i olujnog pa i orkanskog juga to je za sada teško za zaključiti, ali nije za zanemariti.



I za veljaču se očekuje vrijeme toplije od prosjeka, ali ne toliko kao u siječnju.

