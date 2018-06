Povijanje je jednostavna i vrlo korisna agrotehnička mjera u maslinarstvu, evo i zašto

Od sredine veljače kod nekih sorata, koje su stvorile bujne izbojke ili okomite grane, počinjem postepeno provoditi povijanje takvih grana ili njihovih izbojaka, sve u svrhu manjeg stresa za maslinu.



Povijanje grana ili izbojaka je jedna od agrotehničkih mjera kojima mjenjamo nagib osi grane ili izbojka. To je jednostavan zahvat koji može utjecati na brzinu rasta postranih struktura te povećavati njihovu reproduktivnu aktivnost. Što je kut s okomitom osi širi to je smanjenje vegetativnog rasta nagnutog izbojka jače.



Kod bazitonih vrsta, kao što je maslina, povijanje izbojaka dodatno povećava prevlast izbojaka u bazalnome dijelu glavne osi. Povijanje ispod vodoravnog smjera rasta (savijanje) uzrokuje jače smanjenje vegetativnog rasta glavne osi. Savinuti se izbojci obično prikraćuju slijedeće godine svođenjem na niže grane (povratnim rezom).



Povijanjem vodopija, dok su još u fazi rasta, potiče se njihov razvoj u rodne izbojke i smanjuje broj u unutrašnjosti krošnje. Zašto se to događa?



Fitohormoni citokini potiču rast grana i izbojaka u vis za suncem. Kada nastane „gužva“ izbojaka na grani maslinar ih rezidbom prorijedi da dođe dovoljno svjetla i da se redukcijom lisne mase štedi voda (rezidba na rod), jer je tada i manja transpiracija ljeti kroz puči.



Treba napomenuti da je svaka rezidba, veća ili manja stres za maslinu. Što je veća rezidba, veći je stres, a što je manja, on je manji. Maslina mora tu nastalu neravnotežu većeg ili manjeg gubitka lisne mase nadoknaditi.



Povijanjem grana i izbojaka i njihovim pričvršćivanjem za donje susjedne nižepoložene grane i grančice mjenjamo fiziološke odnose. Citokine, koji su poticali rast, zamjene auksini, koji više potiču cvatnju i oplodnju povinutih izbojaka. Na taj način umjesto da pobacam i prorijedim izbojke rezidbom, to napravim povijanjem svakog drugog, trećeg izbojka, ovisno o gustoći. Maslina ne ulazi u neravnotežu, a auksini će, stimulacijom pupova povinutih grančica i izbojaka pomoći da uspije cvatnja i oplodnja.



Povinuta grančica, zbog bazitonosti na povinutom luku, izbaci novi izbojak za rod dogodine. Povijanje, kao agrotehnička mjera, ima smisao kod navodnjavanih maslinika, i kad maslinar ima dovoljno vremena da je provodi.