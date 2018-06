Važna obavijest maslinarima: let moljca je visokog intenziteta, provedite zaštitu!

Obavještavamo maslinare da se na opažačkim punktovima bilježi let maslinina moljca (Prays oleae) iznad praga štetnosti u visokom intenzitetu zbog toga maslinarima preporučujemo izvršiti mjere suzbijanja.



Za suzbijanje maslinina moljca dozvoljeni su pripravci na osnovi:

Dimetoata (trgovački nazivi Calinogor, Chromogor, Perfethion, Rogor 40),

Fosmeta (trgovački naziv Imidan 50 WG),

Deltametrina (trgovački naziv Decis 2.5 EC, Decis 100 EC, Scatto, Rotor Super, Poleci plus).



Maslinari koji su u sustavu ekološke proizvodnje ili su korisnici plaćanja za IAKS mjere OPERACIJA 10.1.8. Održavanje ekstenzivnih maslinika smiju koristiti pripravke na osnovi:

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki (trgovački naziv Baturad WP, Biobit WP) ili na osnovi azadiraktina (trgovački naziv Neemazal T/S).



Također, preporučamo redoviti tjedni pregled maslinika na prisutnost maslininog svrdlaša (Rhynchites cribripennis) sve do okoštavanja maslina, posebno u maslinicima na kamenitim površinama.



Pregled se obavlja trešnjom grana na bijelu podlogu te pregledom plodova u ranim jutarnjim satima. Mjere zaštite za svrdlaša treba provoditi samo na temelju pregleda maslinika i prema procjeni intenziteta pojave štetnika. Dozvolu za suzbijanje maslininog svrdlaša ima pripravak Rogor 40.



Registrirana poljoprivredna gospodarstva OPG/PG mogu nam se obratiti za individualno savjetovanje kroz savjetnički paket ZAŠTITA BILJA.



Pripravke koristiti prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić, dipl. ing. agr.

Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba

Splitsko-dalmatinska županija