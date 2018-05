Maslinari zadovoljno trljaju ruke: Oblica se 'opoštenila', ovo bi mogla biti dobra godina!

- Na našem, zadarskom području maslinici su pretrpjeli znatno manje šteta od hladnoće u ožujku nego je to u drugim županijama, pogotovo u nama susjednoj Šibensko-kninskoj, a sadašnje stanje cvatnje ukazuje na to da bi ovo mogla biti dobra maslinarska godina. Naravno, u onim maslicima koji nisu pretpjeli štetu od hladnoće u ožujku kao i od nedavnih mjestimičnih tuča – rekla nam je dipl. ing. agr. Gordana Dragun, pročelnica zadarske Podružnice Hrvatske poljpoprivredno-šumarske savjetodavne službe.



Ing. Dragun je istaknula kako otvaranje pupova i cvatnje, odnosno resanja maslina ne dolazi na svim mikrolokacijama podjednako, i to ove godine ne ovisi samo o specifičnostima pojedinih sorti niti klimatskih mikrolokacijskih razlika, već i zbog šteta koje su, kako gdje i u kojoj mjeri pretrpjeli maslinici. Dok je, primjerice, na Pagu cvatnja već završena te su formirani mali plodovi (pa je već zabilježena i pojava druge generacije maslinova moljca), u zaleđu, pogotovo Ravnim kotarima, cvatnja tek počinje.



- Dobro je što su pupanje i cvatnja ravnomjerni u svim dijelovima županije, od Draga preko Ravnih kotara i Podvelebita do Paga i otoka, osim naravno u maslinicama gdje je bilo štete poput onakve kakvu samo zabilježili u jednom velikom masliniku na Pašmanu. Moram napomenuti da se to dogodilo zbog zakasnjele gnojidbe, zbog čega, među ostalim, masline nisu ušle u fazu vegetacijskog mirovanja – kaže ing. Dragun i dodaje:



- Ove godine je iznadprosječno, zapravo izvanredno cvjetala čak i naša orkula – valjda smo toliko govorili protiv nje da se ove godine "odlučila popraviti".



Oštećene maslinike sada treba sanirati, prvenstveno porezati oštećeno granje, a ostali trebaju pratiti situaciju na svojim imanjima ali i obavijesti Poljoprivredno-savjetodavne službe. Kišno je razdoblje, čini se prošlo, a kiša, srećom, nije značajnije utjecala na cvatnju odnosno nije saprala pelud tamo gdje su se masline otvorile.



- Ako se oplodi uobičajenih dva do četiri posto cvjetova, onda bismo se mogli nadati dobroj maslinarskoj godini. Dosadašnje temperature i vlažno vrijeme mogli bi utjecati na pojavu paunova oka, pa i tu treba pratiti stanje, a sad slijedi i opasnost od pojave druge, opasnije generacije moljaca i tu treba biti oprezan. Nakon završetka cvatnje trebalo bi maslinike zaštititi nekim od preporučenih sredstava od obje opasnosti – istakla je ing. Dragun.



Što se tiče vinograda, zadarska agronomkinja kaže da je po dosadašnjim saznanjima PSS-a situacija dobra, u vinogradima za sada nisu zabilježene štete, pa bi i vinari, kao i maslinari, mogli imati uspješnu 2018. godinu.



Mada o tome je još prerano govoriti. Novovjeke klimatske ćudljivosti, iskustvo nas uči, ne daju nam da budemo neumjereno optimistični.