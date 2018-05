Naslijedili ste ili kupili stari zapušteni maslinik? Evo kako ćete ga vratiti u život

Kod vraćanja u život gotovo zaboravljenih maslina, prvi posao je uklanjanje svih korova i neželjenih biljnih vrsta.



Ako je maslinik zapušten dugi niz godina, postao je pogodno stanište alepskog bora čije krošnje su natkrile masline, a tu su najčešće: smrič, kupina, drača i brojni drugi. Sve što raste osim maslina potrebno je ukloniti pilom i sjekirom, spaliti ili odvesti kući za ogrjev. Nakon toga, pristupimo obnovi samih maslina.



Obnovom, odnosno pomlađivanjem možemo obuhvatiti samo jednu granu, više grana i čitavo stablo.



Prije početka rada valja stablo dobro pogledati sa svih strana, svaku granu posebno, donijeti odluku na koji način i u kojoj mjeri će se pristupiti obnovi, pa tek onda uzeti pilu u ruke i prionuti poslu.



Obnova na panj



Ako je cijela maslina od stabla do krošnje u lošem stanju – trula i suha, prvi korak je da se deblo otpili što niže, odnosno pri zemlji. Nikako ne ostavljati panj desetak i više centimetara iznad zemlje, jer će vremenom trunuti i biti izvor zaraze bolestima i štetnicima.

Već u godini obnove iz korijena će izbiti podosta izbojaka. U prvoj godini nakon obnove svi izrasli izbojci ostavljaju se kako bi se što prije postigla ravnoteža između podzemnog i nadzemnog dijela.



Potrebno je prorijediti izbojke tako da se izdvoji 8 do 10 najbolje razvijenih, koji su najpovoljnije smješteni u odnosu na panj. Uvijek biramo izbojke izrasle na osnovnom korijenju udaljene do 0,5 metara od starog panja, a izbjegavamo one izrasle na starom panju.



Sljedeće proljeće nastavljamo daljnje prorjeđivanje izbojaka tako da se izabere 5 do 6 najjačih i najbolje smještenih u odnosu na stari panj.



Sljedeće godine u rano proljeće uradimo posljednje prorjeđivanje. Izaberemo 3 ili 4 izbojka, zavisno od veličine starog panja.



Ostavljeni izbojci tvore novo stablo koje ulazi u produktivnu dob s prvim urodom.