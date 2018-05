Prstenovanje ili poluprstenovanje? Evo što kaže naš nagrađivani maslinar

U pravilu uvijek iskoristim zimu za uklanjanje posušenih grančica koje nam maslina ponudi kao "rez unatrag" nesebično pokazujući na što više sama ne računa.



Sanitarnu rezidbu suhih grančica obavljam tokom sječnja i veljače, jer tada nemam drugih većih obaveza oko maslina.



Istovremeno uklanjam ispod masline sve što je izašlo kao korov i markiram samoljepljivom trakom one grane koje ću u proljeće prstenovati.



Prstenovanje ima blagotvorne učinke samo kod dovoljno bujnih maslina. Loši uvjeti rasta i čimbenici koji ga usporavaju djeluju na slabi učinak ovog zahvata u proljeće.



Učinci prstenovanja se razlikuju s obzirom na vrijeme kada se izbojak ili grana prstenuje. Istraživanja su pokazala da prstenovanje povećava veličinu plodova samo ako je provedeno 30 dana prije pune cvatnje u uvjetima navodnjavanja.



Tamo gdje se žele aktivirati latentni pupovi na ogoljenim dugim granama može se izvršiti poluprstenovanje.



Ono se takodjer radi u proljeće, samo se nožem ili pilom zasječe kora na jednoj četvrtini obujma grane. Širina rane duboke od 2 do 4 mm mora biti prilagođena veličini grane i mora dovoditi do brzog zacjeljenja kore.



Zasjecanje potiče rast pupa ispod točke reza, ali je učinak ograničen na godinu u kojoj je zahvat učinjen.



To zasjecanje kod masline može potakniti otvaranje pupova i pojavu izbojaka na određenim mjestima drvenastih ogranaka.