Jubilarni Dani maslina u znaku Zadrana i Istrana: Ante Vulin i Ratko Erlić šampioni, evo i kompletnih rezultata

Velika većina maslinara koji su sudjelovali na jubilarnoj 20. Međunarodnoj manifestaciji Dani masline, koja je u subotu završena dodjelom medalja i priznanja na JK Uskok na zadarskom Vitrenjaku, može biti zadovoljna ocijenama kvalitete i plasmanom svojih ulja.



Od 200 uzoraka pristiglih na ocjenjivanje iz svih hrvatskih jadranskih županija, ali i iz Italije, Slovenije i Crne Gore, čak 192 ulja su ekstradjevičanska, samo 8 u kategoriji djevičanskih i nijedno u kategoriji lampante. Znači, nijedno ulje nije ocijenjeno kao nejestivo, što se po prvi put dogodilo otkad je ove manifestacije, piše Agroklub.



"To je potvrda da maslinari iz godine u godinu napreduju, koriste agrotehničke mjere u uzgoju maslina, proizvode zdrav plod, beru u optimalnim rokovima, odmah prerađuju masline te ulje skladište i čuvaju na primjeren način”, kaže Filip Erceg, voditelj profesionalnog panela zadarskog Zavoda za javno zdravstvo.



Naravno, na kraju najviše razloga za zadovoljstvo imaju šampioni, a to su Ante Vulin iz Pakoštana u kategoriji otvorenih ulja i Ratko Erlić iz Banjola kod Medulina u Istri, pobjednik u kategoriji pakovina.



“Znam da imam kvalitetno ulje, nadao se dobrom rezultatu jesam, ali šampionsku titulu nisam očekivao. Iznenadila me i počastila”, rekao je Ante Vulin neposredno nakon što je iz ruku županijskog pročelnika Danijela Segarića, preuzeo plaketu, zlatnu medalju i veliki šampionski pehar.



Vulin je utemeljitelj tvrtke za proizvodnju kruha, peciva i slastica “Kroštula”, ali je i već etablirani, jedan od najvećih, ako ne i najveći maslinar u općini Pakoštane. "Sva moja zemlja je pod maslinama”, kaže Vulin koji ima 500 stupi maslina.



Neke od njih su stare više od 100 godina. Dio, koje je zasadio s ocem, danas nažalost pokojnim Vjekoslavom, sada imaju između 40 i 50 godina. Najveći broj, 350 stabala, posadio je prije 8 godina. One su već dvije godine na rodu.



“Sadio sam tako da mogu imati 5 sortnih ulja. Tri od domaćih Oblica, Krvavica i Levantinke te dva sortna ulja od Leccina i Coratine”, kaže Vulin koji, uz sve ostalo, puno pozornosti poklanja berbi maslina. “Berem zasebno svaku sortu kad je optimalno vrijeme”. S vremenom će, kaže, vidjeti koje sorte spajati da se dobije maksimalan rezultat.

“Želim dobiti najbolju kvalitetu”, kaže Vulin, koji sve više vremena provodi u maslinama otkad je menadžerske poslove u Kroštuli prepustio sinu Karlu.



Minula sezona mu je donijela 600 litara ulja. Malo, kaže, u odnosu na broj stabala, ali takva je bila godina. Na pitanje prodaje li ulje, Vulin je odgovorio: “Prodajemo, ali u pogačama”. To je novi proizvod kojega, osim u prodavaonicama Kruštule, plasiraju u Intersparovim lancima u Zagrebu, a u zadnje vrijeme i u Tommyjevim samoposlugama na zadarskom području.



“Meni će u budućnosti trebati 2.000 litara ulja jer planiramo nove proizvode s dodatkom maslinovog ulja i maslina”, otkriva Vulin koji tako maslinovom ulju i pekarskom proizvodu pridodaje dodanu vrijednost.



Masline praktički njeguje na ekološki način iako nema niti je još tražio certifikat. U prihrani koristimo uglavnom organska gnojiva, stajski ovčjak u refuži i u granulama. A za zaštitu modru i zelenu galicu, bakar i sumpor kad je najnužnije, govori Ante Vulin, koji na svim smotarama uljara od Nadina do Noćnjaka iI zagrebačkog Festivala maslina osvaja uglavnom zlatne medalje. Ovo mu nije prva šampionska titula, prije nekoliko mjeseci bio je šampion Prvog festivala mladih maslinovih ulja u Maškovića hanu.



“Pobijediti u svom mistu velika je stvar, ali titula šampiona na jubilarnim 20. Međunarodnim Danima masline, izborena u jakoj konkurenciji, objektivno više “piza”, kaže Vulin. Uz njega pehar je dobila i uljara u kojoj je Vulinovo šampionsko ulje prerađeno, a to je Uljara Nadin, vlasnika Željka Vrsaljka.



U kategoriji pakovina, znači ulja koja su na tržištu, od 95 koliko ih je bilo u konkurenciji, kao nabolje ocijenjeno je ulje Ratka Erlića iz istarskih Banjola u općini Medulin. "Puno ljudi se bavi maslinarstvom, ali nikada ne postanu šampioni. Još teže je titulu ponoviti”, kaže Erlić, koji se prije nekoliko godina šampionskom titulom ovjenčao i na Povenjaku u Omišu.



Erlić je, inače, porijeklom iz Tinja u zadarskom zaleđu. S 15 godina je otišao, u Rijeci završio srednju, a nakon toga Višu industrijsku školu u Puli gdje se zaposlio, zasnovao obitelj i već 58 godina živi u Banjolama kod Medulina. Uz obiteljsku kuću je prije 30-ak godina posadio 50 maslina, u međuvremenu kupovao zemlju i sadio tako da sada ima oko 300 maslina na punom rodu.



“Proteklu sezonu sam ubrao 5.158 kilograma ploda i dobio 800 kg ili gotovo 900 litara ulja”, kaže Erlić i otkriva da je šampionsko ulje od sorte Frantoio, uz kojega u svojim maslinicima uzgaja Istarsku bjelicu i Leccino i Levantiku.



Uz masline ga vezuje ljubav iz rodnog kraja, ne živi od prodaje maslinovog ulja, ali “sve u životu dobro dođe”, kaže Erlić, koji nema problema s prodajom maslinovog ulja jer Banjole i Medulin su turistička mjesta. “Prodamo sve, a neke godine i fali”, govori istarski dalmatinac i dalmatinski istranin Ratko Erlić koji za litru svog ulja postiže cijenu od 150 kuna.



Uz njega peharom se okitila i uljara Nono Bruno iz Banjola koja je preradila Erlićevo šampionsko ulje.



Na ovogodišnjem 20-tom jubilarnom izdanju Međunarodnih dana masline nagrađena je i najbolja maslinarska udruga. Na temelju prosjeka tri najbolja rezultata njezinih članova, titula je pripala istarskoj udruzi Ulika iz Medulina. Sve u svemu ovogodišnji Dani masline protekli su, što se kakavoće ulja tiče, u znaku Zadrana i Istrana. Zadrana pogotovo ako se računa da je i šampion pakovina Ratko Erlić “zadarske gore list”.

U 10 najbolje plasiranih ulja u obje kategorije su također najzastupljeniji maslinari s područja Zadarske županije (7) i Istre. Ako bi se tražila neka posebna značajka onda je to činjenica da se ove godine znatno povećao broj natjecatelja u kategoriji pakovina. Znači, ulja koja su na tržištu.

“Lani ih je bilo 65, a ove godine 92, što je povećanje od gotovo 42 posto”, ističe Benito Pucar, predsjednik Organizacijskog odbora Dana masline. On dodaje da nije u prvom planu masovnost nego kvaliteta. To se već zna pa ova manifestacija iz godine u godinu postaje sve prestižnija, ali i vjerodostojnija.



"Jedino mi uzimamo ulja izravno kod proizvođača. To je težak i vrlo obiman posao, ali vrlo dobro prihvaćen od maslinara. Ovim načinom uzorkovanja nastojali smo izbjeći priče o namještanju rezultata i podvaljivanju uzoraka ulja pristiglih na ocjenjivanje", kaže Pucar, ne krijući zadovoljstvo što su ovogodišnji jubilarni Dani masline protekli u brojnim dvodnevim događanjima i druženjima maslinara (4. i 5. svibnja) u Zadru i na otoku Ugljanu, od humanitarnog Maslinarskog marendina.



Okruglog stola o najaktualnim problemima maslinarstva i uljarstva, međunarodnog natjecanja Žgvacet u Preku, sađenju maslina uz Mulinski tijesak i ogledne rezidbe pa se do krešenda na zadarskom Vitrenjaku, gdje su, uz večeru i glazbu objelodanjeni rezulalti, dodjeljene nagrade i proglašeni Šampioni 20. Međunarodnih Dana masline, piše Agroklub.