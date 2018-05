Puno korisnih informacija donosi ovaj broj Masline.



Kako oporaviti maslinu nakon ledene veljače, kako joj upravo sad pred cvjetanje odmah pomoći, savjetuje vas u ovom broju znalac agronom Edi Družetić.



U posljednjim, najnovijim svjetskim istraživanjima vezanima za maslinu i maslinovo ulje utvrdilo se da maslinovo ulje pomaže u prevenciji Alzheimerove bolesti, a saznali smo, pa vam javljamo i o najnovijim svjetskim istraživanjima vezanima za rak masline.



Nakon teme koju smo otvorili u prošlom broju pišući o eksperimentalnom uspješnom liječenju raka masline, javili su nam se mnogi. I maslinari i ljudi od struke. Neki tražeći pomoć, kontakt s dr. Biočićem koji je eksperiment uspješno izveo, drugi apriori protiv ideje o antibioticima u maslinicima.



Na tragu te priče, a u cilju sveobuhvatnog informiranja maslinara, donosimo tekst u kome možete saznati sve što struka danas zna o raku masline.



Došli smo i do informacije o najnovijem svjetskom istraživanju raka masline u kome su znanstvenici u Kaliforniji utvrdili koji bi antibiotik mogao efikasano pomoći u njegovu liječenju. Na pragu su njegova registriranja pa u ovom broju možete pročitati i o tome.



Na kraju da razriješimo dileme: zalažemo li se to mi za antibiotike u maslinicima? Zalažemo se za istraživanje, traženje rješenja problema raka masline! Ako to nisu antibiotici nego neko bolje rješenje – tim bolje.

Novi broj Masline je na kioscima od ponedjeljka, 7. svibnja.