Hrvatska ulja su na New York International Olive Oil Competition (NYIOOC), prestižnom natjecanju maslinovih ulja u Velikoj jabuci, natjecanju kojeg nazivaju Grammyem maslinovih ulja, ove godine osvojila dvostruko više medalja nego lani!



Lani 23 medalje, a ove godine čak 40! Od 45 maslinovih ulja koliko ih je u New Yorku poslano na natjecanje iz Hrvatske skoro sva su sam svjetski vrh!



Natjecalo se 1000 maslinovih ulja iz 27 zemalja, a najbolja ulja iz cijelog svijeta je u New Yorku ocjenjivao panel od 18 eksperata iz 13 zemalja.



Od ukupno 40 nagrađenih hrvatskih maslinovih ulja dva su osvojila nagrade Najbolji u klasi, 27 je zlatnih medalja i 11 srebrnih.



Ocjenom Best in class ocjenjena su istarska ekstradjevičanska maslinova ulja Buža Bembo (OPG Lupić), De Kleva (OPG Buršić Marija).



Krčki maslinar Branko Jud koji je i lani u New Yorku proslavio maslinovo ulje svog otoka i ove godine je na ovom prestižnom natjecanju za svoje maslinovo ulje Utla Plominka dobio zlatnu medalju.



U Dalmaciju dolaze 3 zlatne i 5 srebrnih medalja.



Dvije zlatne medalje za svoja ulja dobio je poznati maslinar, kolumnist Masline dr. Ivica Vlatković iz Novigrada kod Zadra i to za ulje Fortica sorte coratina i ulje Fortica od mješavine coratine i frantoia. Treću zlatnu medalju u Dalmaciju iz New Yorka, gdje su joj ulja već bila nagrađivana, donosi Uljara Božić iz Svirča na otoku Hvaru i to za svoje ulje Božić od oblice.



Srebrna dalmatinska ulja su: ekstra djevičansko maslinovo ulje od sorte uljarica OPG-a Tonći Moretić s dubrovačke obale, Šoltansko maslinovo ulje od mješavine sorti oblica i levantinka (šoltanka) i Šoltansko maslinovo ulje od sorte levantinka (šoltanka), oba ulja od Udruge Zlatna Šoltanka, maslinovo ulje od mješavine sorti poznatog pelješkog vinara Frane Miloša s Pelješca, te ulje Žižanj od mješavine sorti, koje je proizveo Žižanj d.o.o. sa istoimenog otoka.



Istarska ulja su i na Manhattanu potvrdila svoju izvanrednu kvalitetu. Osvojila su 31 medalju i to 2 nagrade best in class, 23 zlatne i 6 srebrnih.

CIJELI TEKST PROČITAJTE U NOVOM BROJU MASLINE KOJI NA KIOSKE STIŽE U PONEDJELJAK 7. SVIBNJA