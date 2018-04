Imao sam brojne upite vezane za rak masline, pa bih čitateljima Masline prenio neka svoja iskustva i ujedno upozorio na moguće nove probleme.



Rak masline izaziva bakterija koja se razvija na soku, što izlazi iz svježih rezova ili oštećenja na kori, nakon tuče. Zarazu mogu izazvati i potkornjaci koji u proljeće oštećuju koru i izazivaju curenje soka. Radi toga je važno ukloniti iz maslinika legla potkornjaka, tj. porezano granje.



Prije desetak godina imao sam dosta ozbiljnu zarazu na jednoj parceli. Problem sam kroz nekoliko sezona uspio riješiti.



Primjenjivao sam jednostavnu logiku da ne izazovem curenje sokova prilikom rezidbe. Rezao sam te masline u siječnju kad je najmanje soka, i to redovito radikalno, uklanjajući što je moguće više zaraženih grana.



Neposredno nakon rezanja poprskao bih stabla bakrenim pripravcima. Bakar je jako važan, jer dezinficira rane od rezova, ubrzava njihovo zacjeljivanje i tako sprječava širenje zaraze. Danas je ovaj nasad potpuno zdrav.



U posljednje vrijeme u zaštiti protiv paunova oka primjenjuju se sredstva koja bi trebala biti učinkovitija od do sada uobičajenih bakrenih pripravaka. To znači da će izostati tretiranje maslina bakrenim pripravcima pred kraj zime, tj. neposredno nakon rezidbe.



Upozoravam maslinare da obrate pažnju da zbog toga ne nastane zaraza rakom na nekim osjetljivim sortama ili područjima.