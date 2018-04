Jurica Škarić šampion Oblica festa! Pobjednik jubilarnog izdanja ponosono ističe: Godišnje proizvedem preko tisuću litara i sve rasprodam do Nove godine

Jubilarna deseta manifestacija bračkih maslinara "Oblica fest 2018" koja je kao i sve dosadašnje održana u Postirima, bračkom poljodjelskom središtu, ostat će upamćena po nikada većem odazivu bračkih maslinara, po rekordnom broju uzoraka ulja donesenih na natjecanje te njihovoj odličnoj kvaliteti, ali i zajedničkoj želji da Oblica fest ide dalje u nove izazove u korist valorizacije i promocije bračke masline i bračkoga ulja koje je uvijek zbog svoje kvalitete bilo visoko cijenjeno.



U ime glavnog organizatora, postirske Poljoprivredne zadruge, njezina agilna upraviteljica Ljerka Vlahović zahvalila je svima koji su doprinijeli da Oblica fest proslavi svoj 10. rođendan te je istakla kako su na prvoj manifestaciji na ocjenjivanje bila donesena 22 uzorka ulja, a bila je dodijeljena samo jedna zlatna medalja. Isto tako je podsjetila i na stručne teme koje su dominirale na skupovima, a koje su pomogle i doprinijele kvalitetnijem uzgoju i preradi maslina.



Na ovogodišnjem jubilarnom natjecanju bila su prijavljena rekordna 94 uzoraka ulja što samo potvrđuje kako se taj skup bračkih maslinara potvrdio i afirmirao kao pouzdano mjesto međusobne razmjene iskustava i novih spoznaja u maslinarstvu. Na ovim skupovima znanost, praksa i iskustva imaju jedan drugome što kazati, što više već deset godina drže se „šotobraco“.



U ime Ocjenjivačkog suda Ivica Ljubenkov, predsjednik zajednice maslinara i uljara hrvatske je istakao kako su ulja bila odlične kvalitete pa je tako 43 uzoraka bilo zlatnoga sjaja, 11 ih je zaslužilo srebrnu,a 5 brončanu medalju. Sve medalje izrađene su od bijelog bračkog kamena.



Najbolje među najboljim uljima imalo je Jurica Škarić iz Postira. Njegovo ekstra djevičansko maslinovo ulje proglašeno je apsolutnim pobjednikom pa je zaslužio prestižni naziv šampiona jubilarnog Oblica festa 2018. Masline iz kojih je poteklo šampionsko ulje brao je oko 20. listopada lanjske godine, odmah ih je nosio na preradu i to u uljaru Poljoprivredne zadruge u Postirima.



- Redovito se natječem i ova nagrada je nešto najljepše što se može dogoditi bračkom maslinaru. Ona će mi biti poticaj za ubuduće, ali i jedno veliko zadovoljstvo za uloženi trud i ljubav prema maslini. Za ovu nagradu zaslužna je puno i moja supruga Anđela koja mi je uvijek pri ruci - kazao je s pobjedničkom medaljom oko vrata i umjetničkom slikom „Maslina“, rad slikara Ive Kličinovića, u ruci sretni pobjednik Jurica Škarić.



Još je dodao kako proizvede preko tisuću litara ulja i sve, bez problema, rasproda do Nove godine, uglavnom, starim i poznatim kupcima.



Drugo mjesto i vice-šampionsko priznanje dobila je učenička zadruga „Podježice“ iz Postira koja djeluje u sklopu osnovne škole. Čini je osamdesetak učenika, a u njezinom sastavu nalazi se sekcija mladih voćara i maslinara koji uz pomoć svog voditelja Žana Ravlića i pokojeg iskusnijeg maslinara vode brigu o masliniku u kojemu je 60 stabala maslina. I eto sve rade kao treba pa su zaslužili visoko drugo mjesto. Vice šampionsko priznaje preuzela je ravnateljica osnovne škole Sanja Nejašmić.



Valja spomenuti kako su učenici Osnovne škole iz Selaca, središnjeg mjesta na istočnoj strani Brača, osvojili zlatnu medalju za svoje ulje što samo potvrđuje kako se Bračani od malena privikavaju na maslinu jer su Brač i maslina kroz povijest bili i ostali nerazmrsivo spleteni. Medalju je uručena učenici Iris Stančić.



Zlatnu medalju dobio je i Slovenac Jože Sagadin koji u Postira dolazi već 35 godina, ima svoju kuću i svoj maslinik, a zlatna medalja doslovce ga je oduševila.



- Moji prijatelji i susjedi iz Postira su me nagovorili da se natječem i predam ulje na analizu. Prvi put sam to napravio i odmah osvojio zlato. Moja supruga i ja smo presretni - kazao je Slovenac Sagadin u čijem se glasu osjeća i malo postirskog naglaska.



- A, što da vam kažem!? Meni su Postira drugi dom - zaključio je Jože Sagadin i njegova supruga Polonia.





Na jubilarnom izdanju Oblica festa bila su i tri i doajena bračkog maslinarstva, Ivo Cvitanić Vragadinca iz Postira te Dobri Kurtić i Bepica Kuzmanić iz Supetra. Cvitanić i Kurtić su u životnom kalendaru nanizali više od 80 ljeta dok se Kuzmanić primakao osamdesetom rođendanu, a svi su se kućama vratili s medaljama.



Zadovoljan je bio i Teo Šantić koji je prije deset godina kao predsjednik tadašnje Udruge postirskih maslinara pokrenuo i osmislio čitavu akciju. Uz to je i dva puta bio šampion Oblica festa.



- Neizmjerno sam sretan što je Oblica fest doživjela svoje deseto izdanje. To je najbolja potvrda mojim suradnicima i meni da smo osmislili manifestaciju koju su maslinari prihvatili kao svoju i koja će trajati i dalje. Osobno sam i dalje spreman pomoći u njezinom održavanju i obogaćivanju - kazao je Teo Šantić.



Skup u Postirima otvoren je stručnim predavanjem pod nazivom “Kvaliteta maslinovih ulja otoka Brača ovisno o roku berbe i načinu prerade“. Izlagala je dr. Mirella Žanetić iz Instituta za Jadranske kulture i melioraciju krša koja je iznijela mnoge zanimljive detalje vezane uz tu temu i to na temelju analize ulja koje su obavljene 2016. i 2017. godine.



Sve je završilo zajedničkim druženjem, brojni sudionici, gosti i uzvanici mogli su kušati jela i delicije spravljene od maslina i na maslinovom ulju te zapjevati uz klapu Pastura.

Drugo svjetsko prvenstvo u branju maslina Na skupu je najavljeno kako će se Drugo svjetsko prvenstvo u branju maslina održati od 11 do 14 listopada u Postirima. Podsjetit ćemo, lanjske godine na Prvom svjetskom prvenstvu sudjelovala je devet zemalja, a pobijedila je reprezentacija Hrvatske koju su činili berači iz Postira i susjednog Dola.

Uskoro zaštita Ivica Ljubenkov, predsjednik Zajednice uljara i maslinara Hrvatske istaknuo je:



"Ovakve manifestacije i druženja maslinara uživaju punu podršku i potporu naše zajednice. Bračka Oblica fest je najveća na našim hrvatskim otocima pa organizatorima, nagrađenima i svima onima koji doprinose njezinom održavanju iskreni čestitam 10. rođendan. Vjerujem kako će ustrajati i dalje jer su rezultati i te kako vidljivi. Uskoro će bračko ulje dobiti svoj zaštitni znak, a za to je zaslužna i Oblica fest."